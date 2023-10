Il permet de nettoyer rapidement la vitre du four et de la rendre incroyablement brillante

Il existe une méthode très simple et efficace pour nettoyer à la perfection le verre de votre four.

Nettoyer la maison est une tâche indispensable pour maintenir des conditions d'hygiène appropriées. Il est particulièrement important de prêter attention au nettoyage approfondi de la cuisine, qui est souvent la pièce la plus sale. En particulier, le nettoyage du four est primordial, que ce soit un four traditionnel ou un micro-ondes. C'est là que s'accumulent les saletés et les résidus alimentaires, à la fois sur les parois intérieures et sur le verre.

Il existe plusieurs méthodes efficaces pour nettoyer l'appareil, mais il y en a une efficace et rapide pour nettoyer le verre du four en quelques minutes . Elle fonctionne si votre four est équipé d'un verre (que ce soit un modèle traditionnel ou un micro-ondes). Tout d'abord, munissez-vous d'un bol et remplissez-le d'eau chaude. Ensuite, plongez-y un comprimé pour lave-vaisselle - assurez-vous qu'il soit sans plastique - et laissez-le tremper quelques secondes. Sortez de l'eau avant qu'il ne ramollisse.

Une fois le comprimé humidifié et ramolli, utilisez-le pour frotter la surface en verre du four, comme si vous effectuiez un gommage. Frottez bien le verre avec le comprimé qui laissera une sorte de cire nettoyante sur la surface. Lorsque vous avez terminé, il vous suffit de prendre un chiffon en microfibre, de le mouiller et de tout essuyer.

C'est une méthode facile à mettre en œuvre et très efficace. Les comprimés pour lave-vaisselle ont une forte capacité à dégraisser, ce qui les rend idéaux pour ce type de nettoyage. Vous pouvez également utiliser cette astuce pour nettoyer l'ensemble de la surface du four. Avec cette méthode, vous pourrez facilement éliminer les taches et les résidus alimentaires.

En revanche si votre porte de four n'est pas en verre, il est déconseillé d'utiliser cette méthode car vous risquez de la rayer. Dans ce cas-là, une solution plus efficace consiste à prendre une tasse d'eau, y ajouter un peu de sel et de bicarbonate de soude pour créer une pâte de nettoyage spéciale. Appliquez ensuite cette pâte avec une éponge sur la surface du four, laissez agir quelques minutes puis rincez. Votre four brillera et toutes les mauvaises odeurs seront absorbées.