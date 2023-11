Pommes de terre avec germes : faut-il les manger ou ne pas les manger ?

Ces petits germes apparaissent lorsque les pommes de terre ont été conservées dans un endroit trop chaud. Mais peut-on encore manger les pommes de terre ou faut-il les jeter ?

La découverte de germes sur vos pommes de terre stockées est un problème commun mais ennuyeux pour de nombreux foyers. La question qui se pose alors est de savoir si ces tubercules bourgeonnants sont encore bons pour la consommation. Pour y répondre, il est crucial de se pencher sur le processus de germination et ses conséquences sur la qualité des pommes de terre.

Les germes sont le résultat d'un processus naturel de la plante qui cherche à se reproduire. Quand les pommes de terre sont gardées trop longtemps, en particulier dans des conditions de chaleur, leur dormance est interrompue et elles commencent à faire pousser de petites racines et des tiges. C'est un signal que la pomme de terre est en train de passer du stade de dormance à celui de croissance active.

Cependant, les germes ne sont pas seulement un signe de vieillesse ou de mauvaise conservation ; ils contiennent également des substances chimiques comme la solanine, qui peut être toxique pour les humains. La solanine sert de mécanisme de défense naturel contre les prédateurs, comme les insectes et les champignons. L'ingestion de solanine en grande quantité peut entraîner des symptômes désagréables, tels que des douleurs abdominales, des diarrhées, voire de la fièvre. Il est donc impératif de ne pas manger les germes. Toutefois, il est à noter que le risque d'intoxication est généralement faible car il faudrait ingérer une grande quantité de germes pour être véritablement affecté.

Si vous détectez des germes sur vos pommes de terre, il est sage de les retirer soigneusement avant de consommer les tubercules. Les pommes de terre dont les germes ont été enlevés restent comestibles à condition que le reste du tubercule soit ferme et non verdâtre, signe lui aussi de la présence de solanine.

La texture et la valeur nutritionnelle des pommes de terre germées peuvent également être affectées. Elles deviennent souvent plus dures et leur teneur en vitamines peut diminuer. Pour éviter la germination, un stockage approprié est essentiel. Les pommes de terre se conservent le mieux dans un endroit frais (idéalement autour de 7 à 10 degrés Celsius), sec et à l'abri de la lumière, ce qui ralentit considérablement le processus de germination. Des endroits comme une cave ou un garde-manger sont des choix judicieux.

Si vous décidez de ne pas consommer des pommes de terre germées, ne les jetez pas nécessairement. Elles peuvent avoir une deuxième vie dans votre jardin. Plantez-les dans un sac de terreau vide ou directement dans votre potager. Avec un peu de soin, ces pommes de terre donneront naissance à des plants qui, à leur tour, produiront de nouvelles pommes de terre. Cela peut être une expérience éducative intéressante, surtout si vous avez des enfants à la maison, et une belle façon de pratiquer le recyclage vert.