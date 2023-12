Trop de personnes font l'erreur, seuls ces ingrédients précis font partie de la vraie recette du gratin dauphinois !

Le gratin dauphinois est le plat réconfortant par excellence en hiver. Mais pour qu'il soit réussi et bien moelleux, ne mettez surtout pas ces ingrédients.

Avec le froid qui s'installe, en cuisine, on aime concocter des bons plats réconfortants. Si la raclette, la tartiflette, la pizza ou encore le couscous font partie des plats préférés des français à cette saison, le gratin dauphinois n'est pas loin derrière. Un plat traditionnel à la fois facile à réaliser et économique qui met toute la famille d'accord. Mais encore faut-il le réussir.

Trop de personnes font l'erreur d'ajouter une petite touche personnelle, et le résultat n'est pas toujours à la hauteur. Le célèbre gratin de pomme de terre se retrouve soit trop sec, soit trop liquide, soit granuleux. Un conseil, si vous voulez réussir votre gratin dauphinois comme au restaurant, suivez la vraie recette avec seulement trois ingrédients. Des pommes de terre bien sûr, de l'ail et de la crème, et c'est tout. Eventuellement un peu de sel, de poivre et de noix de muscade.

Dans la véritable recette, il n'y a ni fromage, ni lait, ni œufs. Parmi les erreurs fréquentes, l'ajout de fromage à la fin de la recette. Le gratiné ne vient pas du fromage. Un autre conseil, ne remplacez pas la crème par le lait pour alléger le plat. il perdra de son moelleux. Oubliez aussi les œufs, ce n'est pas un flan !

Voici la recette traditionnelle du gratin dauphinois. Tout commence par le choix des pommes de terres. Elles doivent être fermes. Si elles sont fondantes, votre gratin va se transformer en purée. Votre choix peut se tourner vers les pommes de terre charlotte, les roseval, ou encore les pommes de terre ratte. Vous pouvez maintenant passer à la réalisation de la recette :

Coupez finement les pommes de terre (environ 2mm d'épaisseur). Plus les rondelles seront fines, plus le gratin sera fondant. Enduisez votre plat avec du beurre et une gousse d'ail. Préchauffez le four à 150 degrés. Placez les pommes de terre dans votre plat. Mettez les rondelles les unes après les autres. Elles doivent se chevaucher. Mélangez votre crème entière semi épaisse avec une gousse d'ail écrasée, du sel et du poivre (et de la noix de muscade en option) et recouvrez vos pommes de terre. Ajoutez quelques noisettes de beurre sur le dessus. Optez pour une cuisson lente pendant 1h30 à 2h au four. Surveillez la cuisson afin que votre gratin ne s'assèche pas. N'hésitez pas à le recouvrir d'une feuille de papier d'alu s'il gratine trop vite.

Plus qu'à déguster. Le gratin dauphinois est d'ailleurs une bonne idée pour accompagner vos plats de fêtes. Avec ses ingrédients simples, il séduit autant les petits que les grands autour de la table.