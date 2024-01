Fini l'ail qui pourrit en quelques semaines, voici l'astuce pour le conserver jusqu'à 8 mois

L'ail est un élément essentiel dans la cuisine, mais le conserver correctement n'est pas évident, et bien souvent nous faisons une erreur impardonnable.

L'ail est un incontournable en cuisine, on le possède presque tous dans nos placards. Il permet d'ajouter de la saveur à de nombreux plats. Ail en chemise, ail confit, ail émincé, ail écrasé... Vous pouvez l'utiliser pour relever de nombreux légumes, viandes ou poissons. Le problème ? Il est parfois difficile de le maintenir en bon état, et la fin de la tête d'ail termine encore trop souvent à la poubelle. Un gâchis qui pourrait facilement être évité si l'ail était correctement conservé.

Pour mieux le préserver, encore faut-il connaître les ennemis de notre condiment. L'ail possède effectivement trois ennemis jurés : la lumière, l'humidité et la chaleur. Premier point : il est donc fortement déconseillé de le conserver au réfrigérateur, où l'humidité ambiante aura tôt fait de le faire pourir. Ne pensez pas non plus le conserver facilement dans un panier sur le plan de travail à la lumière du jour. Cela pourrait le faire germer rapidement, mais aussi accélérer son flétrissement. Le même résultat est observé dans un environnement trop chaud.

La meilleure solution est de conserver les têtes d'ail entières dans des paniers, des sacs en tissu ou des cagettes (éviter les boîtes en plastique), dans une pièce à l'atmosphère suffisamment sèche, et à l'abri de la lumière. Généralement, on le conserve dans un placard de cuisine mais un garde-manger ou, encore mieux, une cave si elle n'est pas trop humide sont également de bons repaires. Vous pouvez aussi les stocker en tresses puis les accrocher au mur dans un garde-manger ou un placard pendant plusieurs mois. Ainsi, la conservation de l'ail peut aller jusqu'à 8 mois. Encore faut-il que la gousse soit entière. Gardez aussi à l'esprit qu'une fois que vous avez commencé à retirer les gousses, il faut manger le reste de la tête d'ail rapidement.

Si vous avez émincé vos gousses d'ail pour prendre de l'avance lors de la préparation de vos plats, il est également essentiel de bien les conserver pour éviter qu'elles deviennent amères ou ne perdent leur saveur. Une fois émincées, placez vos gousses d'ail dans un récipient hermétique, ajoutez un filet d'huile d'olive, et placez le contenant avec son couvercle au frigo. Ainsi, vous pourrez les garder jusqu'à sept jours.

Enfin, il existe une astuce insolite pour conserver de l'ail épluché que peu de gens connaissent. Pelez vos têtes d'ail et mettez-les dans une boîte hermétique avec un peu d'eau. Fermez bien le couvercle. Vos gousses d'ail se conserveront ainsi pendant 15 jours.