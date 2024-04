Cette règle est à retenir dans votre cuisine : deux heures pour le réfrigérateur et six mois au congélateur maximum

Quand vous venez de cuisiner un bon petit plat et que vous avez des restes, il faut absolument respecter la règle de deux heures au réfrigérateur et six mois au congélateur pour éviter toute intoxication.

Parfois, lorsque l'on cuisine, on a les yeux plus gros que le ventre, ou encore, on prépare un plat en grande quantité pour avoir quelques repas d'avance au réfrigérateur et au congélateur pour le reste de la semaine. Mais attention, laisser des aliments à température ambiante pendant une longue période peut provoquer la croissance de bactéries. Il est important de savoir les conserver en toute sécurité pour qu'ils ne soient pas en mauvais état.

Pour éviter que votre préparation culinaire se détériore, vous pouvez suivre cette simple règle des deux heures au réfrigérateur et six mois au congélateur. Cette méthode permet de conserver les aliments périssables le plus longtemps possible sans prendre de risque. Sur quoi se base cette règle ?

Le premier point à prendre en compte est les "deux heures au réfrigérateur". Il faut absolument mettre au frigo un plat dans les deux heures après l'avoir cuisiné selon les recommandations de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, pour éviter la prolifération de bactéries telles que la salmonelle. Pour être sûr de ne pas oublier votre plat sur le plan de travail, vous pouvez vous mettre un rappel dans votre téléphone ?

Toutefois, ne le mettez pas trop rapidement au réfrigérateur. Si votre plat est encore chaud et que vous le mettez au frigo, cela briserait la chaîne du froid pour les autres aliments du frigo. L'air du réfrigérateur devenant plus chaud, cela favoriserait le développement de bactéries. Attendez donc que le plat refroidisse, mais sans dépasser les deux heures à température ambiante.

Le deuxième point à retenir de cette règle est "six mois au congélateur". Si vous ne souhaitez pas finir votre plat dans les jours qui suivent, vous pouvez congeler votre préparation, à condition d'avoir bien laissé refroidir votre plat à température ambiante moins de deux heures, et de le manger dans les six mois. Pensez à noter sur votre contenant la date à laquelle vous avez mis le plat au congélateur, ou la date de péremption. Un autre conseil, mettez toujours devant les plats qui se périmeront en premier pour ne pas les oublier au fond de votre appareil.