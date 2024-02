Un chef partage l'endroit parfait pour conserver vos œufs frais longtemps – et ce n'est pas celui auquel vous pensez

Les œufs doivent être stockés dans un endroit précis dans la cuisine et vous les avez probablement rangés au mauvais endroit.

Les œufs sont un aliment essentiel à la maison et figurent en tête des listes de courses de la plupart des gens. Cependant, s'ils sont mal conservés, ils peuvent être considérés comme dangereux à la consommation ou leur saveur peut finir par être impactée. Bien qu'ils aient une longue durée de conservation, il y a un débat parmi les acheteurs sur le meilleur endroit pour les conserver au frais dans la cuisine. Les œufs se conserveront-ils mieux s'ils sont rangés sur une étagère au réfrigérateur, dans la porte du frigo, ou simplement à température ambiante sur le plan de travail de la cuisine ?

La plupart des gent les rangent dans le compartiment à œuf présent dans la porte du réfrigérateur. Ce n'est malheureusement pas le meilleur endroit pour qu'ils restent frais plus longtemps. La première chose à savoir est qu'il faut les laisser dans leur emballage d'origine et ne surtout pas utiliser le support dédié aux œufs dans le frigo. Les coquilles d'œufs ont de minuscules pores à travers lesquels les bactéries provenant d'autres aliments et les odeurs telles que l'odeur et l'arôme des aliments peuvent s'infiltrer au fil du temps. L'emballage va donc les protéger.

Ensuite, selon la chef pâtissière Anna Williams, du restaurant primé londonnien Fallow, les œufs doivent toujours être conservés au réfrigérateur mais jamais sur l'étagère à l'intérieur de la porte du réfrigérateur. Elle explique : "il est préférable de conserver les œufs sur une étagère centrale du réfrigérateur, près du fond, dans le carton dans lequel ils arrivent". Elle poursuit : "cet emplacement dans le réfrigérateur est idéal pour conserver les œufs à une température constante et les boîtes en carton offrent un niveau de protection parfait, en plus elles porteront la date de péremption."

L'aspect clé pour garantir que les œufs ne se gâtent pas est de les maintenir à une température constante. C'est pourquoi les œufs ne doivent pas être placés dans la porte de votre réfrigérateur, en raison du changement constant de température entre l'ouverture et la fermeture de la porte. C'est également la raison pour laquelle les œufs ne sont pas réfrigérés dans les supermarchés, car le changement soudain de température du réfrigérateur froid à un chariot de courses, puis au chaud dans le coffre de la voiture, et à nouveau placés dans un réfrigérateur, provoquerait de la condensation et serait plus susceptible d'attirer des bactéries.

D'autres personnes stockent les œufs sur leur plan de travail. Mais pour une qualité et une sécurité optimales, les experts recommandent de veiller à ce que vos œufs soient conservés à une température constante inférieure à 20 degrés. Il peut facilement faire plus dans votre cuisine, par exemple lorsque vous cuisinez au four, et d'un coup faire plus froid quand vous ne cuisinez plus et que vous aérez la pièce. Là encore, les variations de température sont trop importantes.