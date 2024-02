Cette recette de pommes de terre au four est infaillible : elles sont croustillantes en 15 minutes seulement

Fan de pomme de terre ? Voici la méthode pour cuire des pommes de terre au four en 15 minutes, fondantes à l'intérieur, et avec une peau bien croustillante à l'extérieur.

Les pommes de terre font partie des aliments préférés des français. En purée, en frites, sautées, en salade, ou encore au four, elles régalent toute la famille. Leur version au four est un grand un classique réconfortant qui accompagne merveilleusement bien de nombreux plats. Cependant, beaucoup de gens évitent de les préparer à cause du temps de cuisson souvent long (jusqu'à une heure pour les grosses pommes de terre) et de la difficulté à obtenir une peau croustillante. Mais ne vous inquiétez pas, car il existe une méthode simple et efficace pour cuire des pommes de terre en chemise en seulement 15 minutes, tout en garantissant une peau croustillante et délicieuse.

De nombreuses personnes recommandent de cuire des pommes de terre en chemise dans une friteuse à air pour gagner du temps, mais malheureusement, tout le monde ne possède pas cet appareil de cuisine. Une autre méthode simple en deux étapes existe pour réduire le temps de cuisson de vos pommes de terre au four, sans compromettre cette peau dorée et croustillante. Darren Watts, de chez Wren Kitchens, un fabricant britannique de cuisines équipées a partagé son astuce. "Utiliser uniquement le four pour cuire une pomme de terre en chemise peut prendre environ 30 à 40 minutes. Cependant, il existe une astuce pour réduire le temps de cuisson tout en conservant une finition croustillante" a-t-il déclaré.

Pour cette recette, pas besoin d'être un cuisinier professionnel, c'est à la portée de tous. Commencez par faire préchauffer votre four à 200°C. Pendant que le four chauffe, lavez vos pommes de terre et piquez-les partout. Darren Watts explique que "cela permet à la vapeur de s'échapper pendant la cuisson et évite qu'elle n'éclate". Passez vos pommes de terre au micro-ondes pendant cinq minutes et retirez-les avant de les rincer à nouveau et de frotter la peau avec un peu d'huile d'olive ou de beurre fondu.

"Cette étape permet à la peau de devenir croustillante et pleine de saveur" explique Darren Watts. Enfin, faites cuire au four les pommes de terre pendant 10 à 15 minutes. La peau des pommes de terre cuites au four sera probablement très chaude à la sortie du four, alors soyez prudent lorsque vous essayez de la manipuler. Dégustez votre pomme de terre en chemise avec une sauce à la crème fraîche, au citron et aux herbes, ou encore du fromage fondu et des lardons. C'est un délice !