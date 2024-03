Cette astuce facile élimine le calcaire et fait briller votre évier rapidement

Vous pouvez éliminer le calcaire de l'évier très facilement et le rendre brillant grâce à cette méthode naturelle.

L'évier est l'élément central de la cuisine. Vaisselle à nettoyer, aliments à rincer, ustensiles à désinfecter... Il en voit passer de toutes les couleurs mais doit pourtant rester une zone propre pour pouvoir cuisiner de façon plus fluide et plus hygiénique. Au fil du temps, la poussière, le gras, les débris et le calcaire peuvent s'accumuler sur votre évier, rendant la surface autrefois lisse et brillante terne, rugueuse et d'aspect sale. Au delà de l'aspect inesthétique des taches blanches que le calcaire laisse sur votre évier et robinet, cela peut obstruer les jets d'eau et endommager les surfaces.

Eliminer le calcaire du robinet et faire briller l'évier peut sembler être une tâche ardue, mais avec les bonnes techniques et les bons produits, vous pouvez restaurer la beauté et la brillance de vos surfaces métalliques et de votre évier sans avoir à recourir à des produits chimiques agressifs et sans trop frotter. Pour cela, il vous faudra simplement quelques ingrédients naturels de base que vous avez certainement déjà dans vos placards : du vinaigre blanc, du sel, du citron et du bicarbonate de soude.

Versez du vinaigre blanc dans un bol peu profond et trempez un chiffon dans le vinaigre. Enveloppez le chiffon autour du robinet, en veillant à couvrir complètement les zones touchées par le calcaire. Laissez agir pendant environ une heure, puis rincez abondamment à l'eau claire. Si le calcaire est particulièrement tenace, vous pouvez utiliser une vieille brosse à dents pour frotter doucement les zones affectées.

Pendant que le vinaigre agit sur le calcaire du robinet, préparez une pâte avec du sel, du jus de citron et un peu de bicarbonate de soude pour frotter l'évier. Trempez un demi citron dans la pâte et frottez-le directement sur l'évier. Laissez agir pendant quelques minutes, puis rincez abondamment à l'eau claire. Le citron va laisser également une agréable odeur de fraîcheur.

Pour donner à votre évier un éclat supplémentaire, vous pouvez utiliser de temps en temps de l'huile d'olive. Versez un peu d'huile d'olive sur un chiffon propre et frottez-le sur toute la surface de l'évier. L'huile d'olive aidera à éliminer les traces de doigts et à faire briller l'évier, tout en laissant un léger film protecteur qui aidera à repousser les taches et l'accumulation de calcaire à l'avenir.