Il mélange de l'eau, du savon et un troisième ingrédient et la grille de son barbecue est propre en un instant

Ce spécialiste du système D a dévoilé sa recette de produit maison pour nettoyer en un clin d'oeil barbecue et plancha. Et il ne coûte que quelques centimes !

C'est (enfin) la saison ! Les barbecues sortent du garage ou des abris de jardin pour des moments conviviaux au soleil. Cependant, après ces premières utilisations du printemps, ces appareils peuvent déjà accumuler des graisses et des résidus tenaces. Nettoyer un barbecue peut souvent sembler une tâche pénible et corsée, mais un expert en astuces de grand-mère et en solutions maison, a révélé une méthode simple et efficace pour rendre cette corvée beaucoup plus facile. Bonus non négligeable, cette méthode est écologique et économique.

Le spécialiste des bonnes astuces sur Instagram Jonathan Coni Astuces a livré son produit miracle pour nettoyer le barbecue. Et ça marche aussi sur une plancha ! Il propose ainsi de créer un gel nettoyant maison qui non seulement dissout la graisse mais protège également votre équipement des produits chimiques agressifs souvent contenus dans les nettoyants commerciaux.

Pour concocter ce nettoyant miracle, vous aurez besoin de seulement trois ingrédients : de l'eau, des cristaux de soude et du savon noir. Les cristaux de soude, connus pour leurs propriétés nettoyantes puissantes, agissent en profondeur pour dégraisser et nettoyer sans abîmer les surfaces de cuisson. Le savon noir, un produit naturel, renforce l'action nettoyante tout en étant doux pour les matériaux de votre barbecue.

La recette est aussi simple que les ingrédients. Vous commencez par mélanger dans un grand récipient 5000 ml d'eau avec deux cuillères à soupe de cristaux de soude et cinq cuillères à soupe de savon noir. Lorsque vous agitez le mélange, celui-ci commence à s'épaissir et se transforme en gel. Une fois que le mélange a refroidi, il peut être versé dans une bouteille à spray pour une application facile ou peut être utilisé directement sur une éponge ou un chiffon doux.

Il ne reste plus qu'à l'utiliser. Pour cela, il suffit de vaporiser ou d'appliquer le gel sur les grilles de votre barbecue ou sur la surface de cuisson de votre plancha et de laisser agir quelques instants. Le gel commence alors à dissoudre la graisse et les résidus carbonisés, ce qui vous permet de les essuyer facilement sans avoir besoin de frotter vigoureusement.

Ce nettoyant fait maison n'est pas seulement efficace mais aussi économique, puisque les produits qui le composent sont très accessibles. Il coûte donc seulement quelques centimes à produire... En plus de son efficacité et son coût réduit, l'un des principaux avantages de ce nettoyant est qu'il est plus respectueux de l'environnement que de nombreux produits chimiques.