Voici où ranger vos oignons pour ne pas pleurer quand vous les coupez

Vous en avez marre de pleurer dès que vous épluchez et coupez des oignons ? Nous avons la solution, et ce n'est pas de porter un masque de plongée.

Coupant un oignon, beaucoup d'entre nous ont expérimenté les larmes qui affluent involontairement. Cet ingrédient fait partie de nombreuses recettes, mais sa découpe peut être un vrai calvaire, même pour les cuisiniers professionnels, si bien que parfois, on l'enlève de la recette pour échapper à la crise de larmes. L'explication : sous terre, l'oignon absorbe le souffre présent dans le sol, et quand on le coupe, une réaction chimique se produit créant l'acide sulfénique, lui-même transformé en oxyde de propanethial. C'est ce gaz qui nous fait pleurer.

C'est une réaction courante et pourtant, il existe une astuce qui semble défier ce phénomène. Cette astuce, souvent partagée, implique de mettre l'oignon au réfrigérateur ou au congélateur avant de le couper. Mais est-ce juste un mythe de cuisine ou y a-t-il une véritable science derrière cette pratique ?

Comment le simple fait de refroidir un oignon peut-il aider à réduire la réaction lacrymale ? La réponse réside dans la cinétique chimique. En abaissant la température de l'oignon, la réaction enzymatique responsable de la formation des composés sulfurés est ralentie. Cela signifie qu'une fois que vous coupez l'oignon froid, moins de gaz lacrymogènes sont libérés dans l'air, réduisant ainsi la stimulation des glandes lacrymales et donc la production de larmes.

© GCapture - stock.adobe.com

Il vous suffit simplement de placer vos oignons 10 minutes au congélateur ou 30 minutes dans le frigo avant de commencer votre recette. Vous pouvez aussi les placer 30 minutes dans un saladier d'eau froide. Les oignons n'aiment pas le froid, cela les empêche de libérer leur gaz et limite l'effet larmoyant. Vous pourrez cuisiner en toute tranquillité. Si vous ne vous y êtes pas pris à temps, tout n'est pas perdu, il existe également d'autres méthodes pour réduire les larmes tout en coupant des oignons.

Si certains recommandent de porter des lunettes de protection pour empêcher les gaz d'entrer en contact avec les yeux, nous vous conseillons plutôt de tenter l'astuce du citron ou du bout de pain. La première consiste simplement à presser un citron et à tremper la lame du couteau dedans avant de passer à la découpe de votre oignon. L'acidité du citron va permettre de limiter la transmission du gaz émis par l'oignon, et ainsi diminuer les larmes.

La seconde est une méthode de grand-mère insolite. Il s'agirait de tenir un morceau de pain entre les dents pour absorber les gaz irritants. Le simple fait de garder la bouche ouverte protègerait les glandes lacrymales des gaz qui seraient attirés vers la salive et moins vers les yeux.