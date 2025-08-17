Quelques gouttes ajoutées dans l'eau de cuisson des œufs et la coquille s'enlèvera toute seule

Grâce à cet ingrédient, éplucher vos œufs durs devient un jeu d'enfant. Il suffit d'ajouter quelques gouttes dans l'eau de cuisson.

C'est la saison des salades composées et des pique-niques. La star de ces repas : les œufs durs bien sûr ! Si il a été longtemps déconseillé d'en manger plus de deux par semaine, aujourd'hui, c'est tout le contraire. Les dernières études montrent que cet aliment, source de protéines, de vitamines et de minéraux, est très bon pour notre corps. Alors n'allons pas nous en priver dans nos recettes d'été !

Le seul problème, la préparation d'œufs durs parfaits est souvent un défi, notamment lorsqu'il s'agit de les écaler sans endommager le blanc d'œuf. Nombreux sont ceux qui se sont retrouvés avec des morceaux d'œufs éparpillés, une coquille tenace et une frustration grandissante.

Cependant, une astuce simple et efficace pourrait bien changer la donne : ajouter quelques gouttes de vinaigre ou de citron (ou même quelques tranches de citron) dans l'eau de cuisson. Cette méthode, presque magique, garantit que la coquille des œufs durs ou mollets se détachera facilement.

© Chalinee - stock.adobe.com

Pourquoi ça marche ? Pour comprendre l'efficacité de cette technique, il est important de connaître la structure d'un œuf. La coquille d'œuf est constituée principalement de carbonate de calcium. Sous cette coquille, une membrane fine mais résistante entoure le blanc d'œuf. Vous l'avez certainement déjà vu en écalant vos œufs.

Lorsque vous ajoutez du vinaigre ou du jus de citron dans l'eau de cuisson, l'acidité de ces liquides aide à dissoudre légèrement le carbonate de calcium de la coquille, rendant celle-ci plus fragile et plus facile à détacher. L'acidité aide également à coaguler les protéines du blanc d'œuf, ce qui permet de le rendre plus ferme et donc moins susceptible de coller à la coquille. Résultat : des œufs faciles à écaler, sans déchirures, ni pertes de blanc d'œuf.

Voici comment réussir vos œufs durs à tous les coups. De préférence, utilisez des œufs qui ne sont pas ultra-frais. Les œufs légèrement âgés (d'environ une semaine) sont plus faciles à écaler car la membrane qui entoure le blanc d'œuf se détache plus facilement de la coquille.

Remplissez une casserole d'eau et ajoutez-y une cuillère à soupe de vinaigre blanc, le jus d'1/2 citron ou quelques rondelles de citron. Portez l'eau à ébullition, puis plongez délicatement les œufs à l'aide d'une cuillère. Laissez cuire pendant environ 9 à 12 minutes, selon la taille des œufs et le degré de cuisson souhaité. Une fois les œufs cuits, transférez-les immédiatement dans un bol d'eau glacée. Ce choc thermique aide à rétracter le blanc d'œuf, facilitant encore plus le décollement de la coquille.

Tapotez doucement les œufs sur une surface dure pour fissurer la coquille, puis roulez-les délicatement pour créer de petites fissures partout. Sous l'eau courante, commencez à écaler en partant de la base de l'œuf, où se trouve une poche d'air. Cela devrait rendre le processus encore plus facile.