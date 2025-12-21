"Tout le monde se trompe et règle mal son frigo : voici ce que veulent dire les chiffres à l'intérieur - ce n'est pas la température"

Non, les chiffres dans le frigo ne correspondent pas à la température. Voici comment bien régler votre réfrigérateur et éviter cette erreur courante et qui peut coûter cher.

Beaucoup pensent depuis des années que les chiffres sur le cadran de leur réfrigérateur représentent la température intérieure de l'appareil. Cette idée, pourtant bien ancrée, s'avère être fausse. Ce détail, qui peut sembler anodin, a en réalité un impact considérable sur la conservation des aliments et l'efficacité énergétique.

Sur la plupart des réfrigérateurs domestiques, le cadran à chiffres va généralement de 1 à 5, ou parfois jusqu'à 7 ou 10. Beaucoup de consommateurs partent du principe que ces chiffres indiquent directement une température. Pourtant, ce n'est pas le cas. Même si le changement de chiffre sur le cadran aura effectivement une incidence sur la température du réfrigérateur, les chiffres ne font pas réellement référence aux degrés Celsius dans la plupart des cas.

Ils représentent en réalité des niveaux de puissance du système de refroidissement. Autrement dit, ils règlent la vitesse à laquelle le réfrigérateur travaille pour abaisser la température. Cela signifie que si vous réglez votre réfrigérateur sur 1, le système de refroidissement fonctionne au minimum. Inversement, un réglage sur 5 ou 7 force le compresseur à fonctionner à pleine capacité, sans pour autant garantir que la température finale sera optimale pour la conservation des aliments.

© luther2k - stock.adobe.com

Cette confusion peut avoir plusieurs conséquences. Tout d'abord, un mauvais réglage peut compromettre la conservation des aliments. Selon les recommandations de santé publique, la température idéale dans un réfrigérateur devrait être maintenue autour de 4°C pour ralentir la croissance des bactéries. Si le cadran est mal interprété, certains utilisateurs peuvent sans le savoir régler leur appareil sur une puissance insuffisante, laissant la température grimper au-dessus des seuils sécuritaires. Il est important de savoir que la température ne doit surtout pas excéder 7 degrés dans l'appareil.

À l'inverse, d'autres consommateurs, pensant obtenir un refroidissement maximal en choisissant un chiffre élevé, peuvent entraîner une surconsommation d'énergie. En effet, un compresseur fonctionnant constamment à pleine capacité consomme bien plus d'électricité, ce qui alourdit la facture énergétique tout en réduisant la durée de vie de l'appareil. Mais comment bien régler votre réfrigérateur. Il y a une règle de base à connaître, réglez ou tournez le bouton à 60%. Par exemple :

si les chiffres vont de 1 à 5 : réglez le bouton sur 3 ;

si les chiffres vont de 1 à 7 : réglez le bouton sur 4 ;

si les chiffres vont de 1 à 10 : réglez le bouton sur 6.

Ensuite, en fonction de votre frigo, de s'il est beaucoup rempli ou pas, vous allez pouvoir ajuster le réglage. Une bonne idée qui vous permettra d'être sûr d'avoir la bonne température est d'opter pour un thermomètre électroménager. Il vous suffit de le mettre dans votre frigo et d'attendre 20 minutes. Vérifiez la température, et si besoin réglez le thermostat à nouveau.