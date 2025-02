Les agents immobiliers adorent ce détail dans votre cuisine, il peut faire grimper le prix de votre logement

Certains détails améliorent l'attrait et la valeur de votre logement. Dans la cuisine, voici le point à ne pas négliger pour vendre au meilleur prix.

Les agents immobiliers le savent bien : de nombreux facteurs influencent le prix de vente d'un logement. Et parfois, un petit geste, une couleur, un détail peut augmenter de quelques milliers d'euros la valeur de votre maison ou appartement. C'est ce que met en valeur une étude réalisée par le site immobilier Zillow.

"Acheter une maison n'a rien d'anodin, et les potentiels acheteurs doivent traiter rapidement un grand nombre d'informations complexes dans un domaine où ils n'ont pas beaucoup d'expérience", indique Amanda Pendleton, experte en immobilier chez Zillow. Certains détails clés font vite la différence, et particulièrement dans la cuisine.

© lililia - stock.adobe.com

Certaines couleurs sont à éviter absolument, et d'autres sont à privilégier car elle peuvent augmenter la valeur du bien sur le marché. "La peinture est un changement relativement abordable et facile, mais elle a un impact considérable sur la perception de la maison par l'acheteur", explique Amanda Pendleton. Vous l'avez compris, repeindre quelques murs chez vous peut vous rapporter de l'argent. Mais attention, choisir la mauvaise couleur peut aussi vous coûter cher.

Dans la cuisine, les résultats de l'étude sont surprenants. La cuisine blanche classique n'est plus aussi populaire qu'auparavant, elle peut même faire baisser le prix de votre logement de presque 600 euros (612 $). Au contraire, la cuisine grise plait. L'étude montre que les maisons avec une cuisine grise se vendent entre 2 400 (pour une cuisine en gris graphite foncé) et 2 500 euros (pour une cuisine gris étain de ton moyen) de plus que des maisons similaires avec une cuisine d'une autre couleur.

"Lorsqu'un acheteur potentiel regarde une photo ou une maison avec une cuisine gris anthracite, dans son esprit - à un niveau subconscient - il a le sentiment que cette maison est actuelle", a déclaré Mehnaz Khan, spécialiste en psychologie des couleurs et architecte d'intérieur à Albany, New York. Elle ajoute que "les acheteurs veulent que leur maison soit un refuge. Les pièces enveloppées de gris foncé peuvent créer ce sentiment de sécurité."

Cette tendance a aussi été remarquée pour toutes les pièces étudiées par Zillow (chambre, salon, salle de bains). Un salon gris foncé peut générer des offres d'environ 1700 euros (1 755 $ ) de plus. "Les couleurs foncées, en particulier le gris anthracite, ajoutent une richesse et une profondeur à une maison que vous ne voyez pas avec des murs blancs", a déclaré Christie Cannon , agent immobilier chez Zillow.

"Si vous envisagez de revendre votre maison, vous pourriez augmenter votre prix de vente en étant très stratégique quant aux couleurs avec lesquelles vous la peignez ", a déclaré Amanda Pendleton. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si votre cuisine ou votre salon n'est pas gris. Une nouvelle couleur de peinture sur les murs est un moyen rapide et relativement abordable de donner à votre maison un aspect plus neuf, plus propre et mieux entretenu.