Ces 5 endroits sont oubliés lors du ménage de la cuisine - ils sont pourtant vraiment sales

S'il y a bien une pièce dans laquelle on passe du temps et qui se salit vite, c'est la cuisine. Et même si vous la nettoyez toutes les semaines voir tous les jours, il arrive parfois certains endroits stratégiques vous échappent, soit parce que vous n'avez pas envie de les nettoyer, soit parce que vous les oubliez tout simplement. Avec le temps, bonjour les saletés et les bactéries. On vous rassure, c'est le cas pour beaucoup de monde. Quand avez-vous astiqué pour la dernière fois ces 5 endroits dans votre cuisine ?