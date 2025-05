Fini l'invasion de moucherons dans la cuisine : quelques gouttes de ce mélange fait maison et ils fuient illico presto

La nuée de moucherons dans la cuisine sera un lointain souvenir avec cette astuce redoutable, très efficace avant l'été.

Les moucherons sont nombreux à envahir les cuisines au printemps et l'été, attirés notamment par les fruits et légumes que nous laissons davantage trainer et par les températures agréables. Ils peuvent vite transformer votre cuisine en volière et en vrai champ de bataille en se posant sur vos fruits, au plafond ou au mur. Comment s'en débarrasser ? Voici une astuce redoutable.

Attirés par la chaleur, l'humidité et les odeurs de nourriture, ils élisent domicile près des fruits, des éviers ou des poubelles. Si vous voulez reconquérir cet espace sans utiliser de produits chimiques spécifiques, il existe une solution redoutable à partir de produits que l'on a tous dans nos cuisines. Il suffit ensuite de disséminer ces pièges aux abords des endroits les plus exposés.

Pour fabriquer ce piège efficace, il vous suffit de deux ingrédients abordables présents dans la plupart des placards : du vinaigre de cidre et du liquide vaisselle. Quelques étapes simples sont ensuite à suivre :

Premièrement, rassemblez le matériel nécessaire : des récipients (verres ou bols feront l'affaire), du vinaigre de cidre et du liquide vaisselle.

Versez ensuite du vinaigre de cidre dans chaque récipient jusqu'à mi-hauteur environ. La quantité exacte importe peu mais il faut qu'il y ait suffisamment de volume pour attirer les moucherons là où vous le souhaitez.

Ajoutez ensuite quelques gouttes de liquide vaisselle dans chaque récipient. 3 à 4 gouttes suffisent, inutile d'en mettre plus.

Mélangez délicatement le vinaigre et le liquide vaisselle dans les récipients. Évitez de faire trop de mousse puis laissez reposer.

Placez les récipients ainsi préparés aux endroits stratégiques de votre cuisine : près des fruits, de l'évier, de la poubelle, là où vous voyez le plus de moucherons.

L'odeur sucrée et fermentée du vinaigre de cidre, rappelant celle des fruits trop mûrs, va irrésistiblement attirer les moucherons. Le liquide vaisselle piègera alors les insectes en les figeant, les empêchant de repartir une fois posés sur le mélange. Épuisés, ils finiront par se noyer dans le liquide.

C'est donc la combinaison de ce deux ingrédients simples qui fait de ce piège une arme fatale contre de grandes quantités de moucherons. Vous pouvez compléter son action avec d'autres répulsifs naturels comme des pots de basilic et de menthe ou un demi-citron piqué de clous de girofle près de vos corbeilles de fruits.