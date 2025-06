Certains mettent un bouchon de liège dans le frigo : cette astuce est très pratique et règle plusieurs problèmes

Les bouchons en liège, souvent jetés après l'ouverture d'une bouteille de vin, cachent en réalité d'étonnantes propriétés. Surtout quand on les place au réfrigérateur...

Les bonnes astuces de nos grands mères sont toujours bonnes à prendre, notamment dans la cuisine ! Placer un bouchon en liège dans le réfrigérateur en fait partie. Certains l'utilisent encore et conservent pour cela précieusement ce petit objet. Mais pourquoi donc ce petit bout de liège aurait-il une place de choix parmi les aliments du frigo ?

Le bouchon agit en fait comme une éponge : il capte l'humidité ambiante et empêche qu'elle ne stagne, limitant ainsi la prolifération des moisissures et le vieillissement prématuré des aliments. Ce petit détail est à ne pas négliger : l'humidité est l'un des pires ennemis de votre réfrigérateur. Non seulement elle peut favoriser la formation de moisissures, mais elle contribue aussi à la détérioration plus rapide des aliments. Placer un bouchon de liège dans le réfrigérateur est donc un geste simple, mais qui prolonge la durée de conservation des fruits, légumes et même des restes de repas.

Outre l'humidité, les mauvaises odeurs sont un autre problème fréquent dans le réfrigérateur ! Les restes de nourriture, les légumes un peu trop mûrs ou encore les produits laitiers peuvent dégager des odeurs désagréables qui se répandent rapidement. C'est là que le bouchon en liège entre à nouveau en scène. Grâce à ses propriétés absorbantes et antifongiques, il aide à neutraliser les odeurs qui pourraient s'installer durablement.

Une fois placé dans un coin du réfrigérateur, il agit discrètement mais efficacement, captant les odeurs et les empêchant de se propager. Pour plus d'efficacité, vous pouvez disposer les bouchons de liège à différents endroits stratégiques du réfrigérateur : dans le bac à légumes, près des produits laitiers ou des aliments à forte odeur. Vous pouvez même ajouter une goutte d'huile essentielle sur le liège pour diffuser un parfum frais, comme le citron.

Outre la présence d'aliments naturellement malodorants, comme l'ail, l'oignon ou certains fromages, les aliments avariés dégagent aussi une odeur nauséabonde, tout comme ceux qui sont mal conservés, sans protection ou dans des contenants non hermétiques. Un nettoyage irrégulier du réfrigérateur contribue d'ailleurs à l'accumulation des mauvaises odeurs au fil du temps. C'est pourquoi il est conseillé de vider entièrement son frigo tous les 15 à 20 jours pour nettoyer les parois et les étagères avec une solution d'eau et de bicarbonate ou de citron. Le mieux est de le faire avant de partir faire les courses, quand il est presque vide ! Encore une bonne astuce à retenir...