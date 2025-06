Les bananes dureront 10 jours de plus sans devenir molles ou noires : il suffit de les conserver comme ça

Conserver les bananes en évitant qu'elles murissent à vitesse grand V peut être un vrai défi. Voici une astuce simple à mettre en place.

Conserver des bananes peut rapidement tourner au casse-tête. A peine le temps de les déposer dans la corbeille à fruits qu'elles noircissent et ramollissent à vue d'œil ! Pourtant, en adoptant le bon geste, il est possible de profiter de vos bananes bien plus longtemps. Le tout sans aucun équipement spécifique, juste avec un objet du quotidien que nous avons tous dans nos tiroirs.

Le grand ennemi des bananes, c'est en effet l'éthylène. Ce gaz naturellement produit par les fruits eux-mêmes est à l'origine de leur maturation express. Émis en grande quantité au niveau de la tige qui relie les bananes entre elles, il se propage à l'ensemble du régime, les faisant mûrir en quelques jours à peine. D'où ces grappes qui virent subitement du vert ou du jaune éclatant au brun foncé, souvent avant même qu'on ait eu le temps d'en éplucher une.

Il y a pourtant un truc tout simple pour contrer le phénomène lié à l'éthylène : envelopper la tige dans du papier d'aluminium. Ce métal agit comme un bouclier, empêchant l'éthylène de se propager. Il suffit d'un morceau de quelques centimètres, fermement enroulé autour de la tige, pour ralentir ce processus naturel.

Grâce à cette astuce de grand-mère, vos bananes resteront fermes et appétissantes jusqu'à 5 jours supplémentaires. Vous pouvez même aller plus loin en séparant les fruits et en protégeant chaque tige individuellement, de quoi les protéger encore plus et les faire durer quelques jours de plus... jusqu'à 10 jours grand maximum. L'essentiel est d'appliquer la technique dès le retour des courses.

Attention à l'inverse aux mauvais réflexes ! Contrairement aux idées reçues, mettre les bananes au frigo est une très mauvaise option. Le froid stoppe certes le mûrissement, mais il noircit aussi la peau à vitesse grand V, en raison de l'humidité présente dans votre frigo. Même chose pour le stockage avec d'autres fruits producteurs d'éthylène comme les pommes ou les avocats. Le mieux reste de conserver vos bananes à l'air libre, à l'ombre et à température ambiante... et d'utiliser le fameux papier d'aluminium autour de la tige.