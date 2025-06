Tout le monde pense bien faire : ce geste empêche pourtant le bon réglage du frigo en été

Un geste anodin peut empêcher le bon réglage du réfrigérateur en été à moins de connaître quelques astuces simples pour optimiser son fonctionnement.

Pendant l'été, bien régler son réfrigérateur est essentiel pour garantir une conservation optimale des aliments, mais aussi pour éviter une surconsommation d'énergie. Pourtant, beaucoup ignorent la signification réelle des réglages de température du frigo. Contrairement à ce que l'on croit, les chiffres sur la molette ne correspondent généralement pas à une température en degrés. Ils indiquent en fait la puissance de refroidissement. C'est particulièrement le cas sur les réfrigérateurs dotés de molettes chiffrés ou crantés sur le côté droit, près de la porte. Dans ce cas, plus le chiffre est élevé, plus le frigo sera froid.

Mais quel est le "bon niveau" à laisser l'été ? Sur la plupart des modèles, il est ainsi recommandé de placer le bouton entre 3 et 5 : 3 en hiver et 4-5 en été quand il fait plus chaud Le mettre sur 1 en passant à une température plus froide que sur le niveau 5 est donc une erreur encore trop commune. Mais attention, certains gestes anodins peuvent aussi perturber le bon fonctionnement du frigo.

Particulièrement en été, il faut que votre appareil puisse bien ventiler pour fonctionner correctement. Vérifiez qu'il y a au moins 5 cm derrière entre votre appareil et le mur et 10 cm au-dessus avant le plafond pour une bonne ventilation. Dépoussiérez régulièrement l'arrière de l'appareil où la saleté s'accumule. Nettoyez aussi les joints pour préserver leur étanchéité. En été, pour prendre soin des joints, il est conseillé de passer un petit chiffon humide dessus régulièrement. Enfin, évitez d'ouvrir trop souvent et trop longtemps la porte pour limiter les entrées d'air chaud.

Sur les modèles à froid statique sans brassage d'air, la température varie selon les zones. Organisez bien vos aliments : les produits les plus fragiles comme la viande et le poisson crus en bas où il fait le plus froid (0-3°C), les laitages un peu plus haut (4-6°C), les fruits et légumes dans le bac (8-10°C) et le reste comme le beurre et les boissons dans la porte (6-8°C).

Pour trouver le réglage idéal de votre frigo pendant les fortes chaleurs, une dernière astuce est infaillible. Elle consiste à vérifier le déclenchement du compresseur, une sorte de moteur du frigo placé à l'arrière. Son déclenchement entraîne un bruit bien reconnaissable, qui se déclenche en fonctionnement normal de manière régulière. Si en tournant la molette vers un chiffre plus élevé, vous entendez le compresseur s'arrêter, c'est que vous diminuez la puissance de froid. À l'inverse s'il se met en marche, vous augmentez le froid. Testez dans les deux sens jusqu'à trouver l'équilibre qui vous convient selon la saison, votre usage et les produits que vous souhaitez bien réfrigérer.