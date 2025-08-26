"Laisser agir au moins cinq minutes, puis rajouter du liquide vaisselle" : le meilleur conseil pour des plaques de cuisson sans traces

Avec seulement trois ingrédients de base, votre plaque de cuisson retrouvera tout son éclat en un rien de temps.

A l'heure du grand nettoyage de rentrée, on pense aux sols, aux chambres des enfants mais faire du rangement et nettoyer la cuisine peut aussi être une excellente idée avant le rush des premières semaines de la rentrée. Dans la cuisine, les plaques de cuisson sont effectivement souvent mises à rude épreuve dans nos cuisines. Entre les projections de nourriture, les traces de brûlé et les rayures dues à l'usure, il peut être difficile de les garder propres et brillantes.

Vous cherchez une méthode facile et sans trop d'efforts ? Une astuce, partagée par Souad Romero sur son compte Instagram, ne nécessite que trois ingrédients simples que vous avez probablement déjà dans votre cuisine ! Il s'agit du citron, du bicarbonate de soude et du liquide vaisselle. Pour commencer, coupez un citron en deux et saupoudrez généreusement la face coupée de bicarbonate de soude. Utilisez ensuite les demi-citrons comme une éponge pour frotter votre plaque de cuisson, en insistant sur les zones les plus sales ou rayées.

Laissez ensuite agir le mélange citron-bicarbonate pendant au moins cinq minutes. Pendant ce temps, le mélange va faire effet. Mais comment ça marche ? L'acide citrique du citron combiné aux propriétés légèrement abrasives du bicarbonate vont agir ensemble pour décoller la saleté et adoucir les rayures superficielles. Magique ? Non, c'est de la science !

Après ce temps de pause, ajoutez quelques gouttes de liquide vaisselle sur votre plaque et frottez à nouveau avec une éponge non-abrasive. Le liquide vaisselle va aider à dissoudre les résidus de graisse et à faire briller votre plaque. Veillez à bien couvrir toute la surface pour un résultat uniforme.

Une fois satisfait du résultat, rincez abondamment votre plaque à l'eau claire pour éliminer toute trace de citron, de bicarbonate et de liquide vaisselle. Vous pouvez utiliser une éponge ou un chiffon propre pour vous assurer qu'il ne reste aucun résidu. Séchez ensuite votre plaque avec un torchon doux ou une feuille de papier absorbant.

Et voilà, votre plaque de cuisson est comme neuve ! Les followers de Souad Romero ont visiblement été nombreux à tester et approuver cette astuce, certains y ajoutant même leur touche personnelle comme l'utilisation de vinaigre blanc, de produit à vitres ou encore d'une pierre d'argile. A vérifier tout de même...