Pourquoi les lave-vaisselles disparaissent-ils discrètement de nombreux foyers ?

Les lave-vaisselles, autrefois incontournables dans nos cuisines, sont en train de disparaître discrètement de nombreux foyers, notent des experts. Les raisons sont nombreuses.

Les lave-vaisselles ont envahi nos intérieurs à la fin du 20e siècle. Ils équipent une très grande majorité des cuisines. Ou plutôt occupaient ? Une tendance prend de l'ampleur et conduit à la disparition progressive des lave-vaisselle, notamment aux Etats-Unis pourtant les champions du gros électroménager. Les experts, interrogés par Gadget Review, ont pointé plusieurs raisons.

La première est liée directement au fonctionnement de nos lave-vaisselles modernes. Confrontés à des normes plus restrictives concernant leur consommation en électricité et surtout en eau, les fabricants ont dû revoir le fonctionnement des cycles de nettoyage. Aux Etats-Unis (mais aussi sur la plupart des appareils vendus chez nous) les normes ont transformé les lave-vaisselles en marathoniens du nettoyage, notent les experts.

Les machines modernes nécessitent entre 2h30 et 4 heures par cycle, ce qui est loin des résultats rapides dont les familles ont réellement besoin au quotidien durant la semaine, par exemple pour nettoyer les contenants des repas rapides du midi ou pour la petite cuisine des soirs de semaine. Résultat, l'utilisation diminue... Or quand on utilise moins un appareil, on peut plus facilement se poser la question de l'intérêt de le remplacer. Mais ce n'est pas tout !

La deuxième raison tient dans l'aménagement de nos intérieurs. Un lave-vaisselle, c'est bien connu, ça prend de la place ! Or, les cuisines sont de plus en plus ouvertes et incluses dans la pièce de vie. Tout est compté. Aux Etats-Unis, pays connu pour ses banlieues infinies avec ses grandes maisons, la tendance s'inverse et les nouvelles constructions privilégient des espaces de vie urbains compacts plutôt que le confort et l'espace des banlieues. Les cuisines sont ainsi de plus en plus petites et les lave-vaisselles de taille standard deviennent alors des articles de luxe plutôt que des équipements standardisés.

Autre point lié au mode de vie, la tendance de la livraison de nourriture a fondamentalement changé notre rapport aux repas. Beaucoup de ménages se font régulièrement livrer des repas à la maison, diminuant fatalement la quantité de plats cuisinés à la maison par nos petites mains mais aussi la vaisselle. Lorsque le dîner express du jeudi soir arrive dans des contenants jetables, le lave-vaisselle paraît bien inutile... mais toujours aussi coûteux.

La tendance semble encore plus forte aux Etats-Unis où environ 20 % des propriétaires de lave-vaisselle utilisent désormais leur machine moins d'une fois par semaine, selon les statistiques de l'industrie locale. Ajoutez-y enfin une tendance du retour au lavage à la main, notamment sur TiktTok. Certains influenceurs y transforment la tâche pénible et banale de faire la vaisselle à une pratique propice à la méditation et au bien-être, à grand renfort de podcasts. Reste enfin l'argument du coût : le lave-vaisselle est coûteux à l'achat, en maintenance en cas de panne et en coût de fonctionnement. Il a toutefois un avantage à ne pas négliger : faire tourner un lave-vaisselle rempli peut mener à une consommation en eau plus raisonnable qu'un lavage à la main, souvent bien plus demandeur en eau.