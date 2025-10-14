Ça prend 2 minutes au maximum : nettoyer cet endroit change tout, le frigo consommera mieux et sera plus froid

En 2 minutes chrono, vous améliorerez les performances de votre réfrigérateur.

Notre réfrigérateur est soumis à rude épreuve. En toute saison et en toute circonstance, pour le quotidien comme pour les grandes occasions, c'est évidemment un élément essentiel de nos cuisines. Parmi les bons réflexes à adopter pour optimiser sa durée de vie, le nettoyage régulier figure en tête de liste. Si vous pensez spontanément à dégivrer, laver les étagères et nettoyer les bacs à légumes, il est un endroit stratégique souvent négligé : le compresseur situé à l'arrière de l'appareil. A quoi sert-il ?

Appelé aussi condenseur, ce composant métallique en forme de grille a pour rôle d'évacuer la chaleur de l'intérieur du réfrigérateur vers l'extérieur. Mais lorsque poussière, cheveux, poils d'animaux ou graisse s'y accumulent, cela crée une couche isolante qui empêche le transfert de chaleur. Le compresseur doit alors tourner plus longtemps pour atteindre la température souhaitée, entraînant une surconsommation d'énergie pouvant aller jusqu'à 30% ! Cette surconsommation entraîne aussi une usure prématurée de l'appareil.

Pour éviter cela, il convient de nettoyer le condenseur une à deux fois par an, en suivant ces étapes simples :

Commencez par débrancher le réfrigérateur pour des raisons de sécurité. Localisez le condenseur à l'arrière ou parfois derrière une grille au bas de l'appareil. Dépoussiérez-le délicatement avec une brosse douce pour ne pas endommager les composants. aspirez ou balayez la poussière et les saletés accumulées sous le réfrigérateur pour permettre une bonne circulation de l'air. Si votre modèle est équipé d'un petit ventilateur pour refroidir le condenseur, nettoyez-le également Rebranchez enfin votre appareil et vérifiez qu'il fonctionne normalement. Un réfrigérateur avec un condenseur propre est en général plus silencieux.

Au delà de ce nettoyage ciblé, d'autres conseils permettent d'optimiser le fonctionnement de votre réfrigérateur. Les marques Bosch et Samsung recommandent notamment de laisser un espace suffisant autour de l'appareil, au moins 5 cm entre l'arrière et le mur, pour que le ventilateur puisse fonctionner correctement. Il est également préférable d'éloigner le réfrigérateur de toute source de chaleur (cuisinière, four, radiateur) et d'éviter qu'il ne soit trop exposé aux rayons directs du soleil. Par ailleurs, attendez que vos aliments aient refroidi avant de les placer au frigo et pensez à dégivrer régulièrement le congélateur si vous avez un réfrigérateur-congélateur.

Pensez enfin à régler votre réfrigérateur à la bonne température (entre 4 et 6°C), à l'éloigner des sources de chaleur, à vérifier l'étanchéité des joints de porte et, évidemment, à limiter les ouvertures fréquentes et prolongées. Cet entretien régulier et de bons réflexes au quotidien vous permettront de profiter longtemps de votre réfrigérateur tout en réduisant votre facture d'électricité !