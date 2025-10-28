C'est la pire chose à faire dans une cuisine, une experte est formelle

Cette experte est formelle : on fait beaucoup d'erreur dans nos cuisines mais celle-ci peut être particulièrement grave.

On passe beaucoup de temps dans sa cuisine. Elle est devenue au fil des ans une vraie pièce de vie, surtout avec l'essor des cuisines ouvertes. On y prépare de bons petits plats, on y fait couler son café matinal, on discute... Et on y fait de nombreuses erreurs, souvent sans le savoir !

Certaines de ces erreurs ou oublis sont particulièrement préjudiciables voire graves. Avec la présence d'eau et divers liquides, d'aliments ou de miettes, la cuisine est aussi un lieu où les bactéries peuvent rapidement proliférer.

L'une d'entre elles concerne particulièrement un objet du quotidien : le torchon de cuisine. Chercheuse à Nofima, l'Institut de recherche alimentaire norvégien, Solveig Langsrud connaît bien ce problème et a pu au fil des années identifier les dangers potentiels et les bonnes pratiques à adopter.

Premier réflexe à prendre : bien choisir et bien utiliser les torchons de cuisine. "Un torchon peut permettre la croissance d'1 à 10 milliards de bactéries s'il ne sèche pas entre les utilisations", explique-t-elle, interrogée par Klikk.no. La plupart de ces bactéries ne sont pas dangereuses mais mieux vaut être prudent. Pour réduire le développement de ces bactéries, il est recommandé d'opter pour des torchons qui sèchent rapidement, de bien les rincer et les suspendre après usage.

© 123RF

Attention également à ce que vous essuyez avec vos torchons. "Si vous utilisez le torchon pour nettoyer quelque chose pouvant contenir des microbes dangereux, comme un animal de compagnie, du vomi, de la terre ou de la viande crue, le torchon doit être changé immédiatement et vous devez vous laver les mains", prévient l'experte.

Le laver immédiatement oui, mais à quelle température ? Pour cette experte, le torchon usagé doit alors être lavé à au moins 60°C. "Le plus important est qu'ils soient suspendus de manière suffisamment aérée pour qu'ils sèchent le plus rapidement possible. Car les torchons et serviettes humides deviennent un problème d'autant plus vite qu'ils restent humides longtemps", explique-t-elle.

La fréquence de changement varie selon la taille du foyer mais quelques chiffres sont toujours bons à prendre. "Un torchon devrait être changé au moins deux fois par semaine, je pense que c'est un minimum. Si vous êtes une famille de cinq, vous devriez probablement envisager de le changer encore plus souvent. Si vous vivez seul, deux fois par semaine suffiront peut-être", pointe l'experte. N'oubliez jamais qu'ils servent à essuyer les couverts et les verres que vous mettez ensuite en bouche. S'ils contiennent des bactéries, elles peuvent donc potentiellement être transférées aux aliments et boissons que vous consommez, avertit enfin Solveig Langsrud. Un petit rappel ne fait jamais de mal !