Ne le jetez plus : pourquoi un bouchon de liège dans le frigo fera des merveilles

Le bouchon de liège a des caractéristiques très utiles dans cet endroit de la cuisine.

Le bouchon de liège est l'emblème incontesté de nos plus belles bouteilles de vins. En France, terre de vignoble, on connait bien cet accessoire utilisé sur les quelques 3240 vins différents produits sur notre territoire. Et même si la consommation d'alcool affiche une baisse constante depuis une soixantaine d'années, le vin conserve sa première place dans le cœur et les verres des Français, avec environ 40 litres consommés par personne et par an, devant la bière et ses 32 litres.

Généralement, une fois la bouteille terminée, on est tenté de s'en débarrasser, ou, à la rigueur, de l'utiliser pour reboucher une bouteille entamée. Pourtant, ce petit cylindre recèle une astuce redoutable et peu connue qui mérite toute votre attention. Ne le jetez plus après votre prochaine soirée entre amis ou votre dîner en amoureux, il est sur le point de faire des merveilles insoupçonnées dans votre cuisine !

En effet, peu de gens le savent, mais les bouchons de liège possèdent une capacité d'absorption unique, explique Ouest-France. Mieux encore, cette matière naturelle est également résistante aux moisissures et aux bactéries ! L'ensemble de ces caractéristiques en fait un allié précieux pour combattre deux fléaux de notre quotidien : l'humidité et les mauvaises odeurs.

© pjgon71

Et s'il y a bien un endroit dans la maison où ils s'installent durablement, c'est le réfrigérateur. L'excès d'humidité présent dedans peut non seulement favoriser la formation de moisissures, mais aussi accélérer à la détérioration de vos aliments. De plus, les restes de nourriture, les légumes un peu trop mûrs ou encore les produits laitiers peuvent dégager des odeurs désagréables qui se propagent et s'incrustent en un rien de temps.

C'est là que le bouchon de liège entre en jeu. Le placer dans le frigo permet d'agir sur ces deux fronts car il agit comme une véritable éponge naturelle : il absorbe l'excès d'humidité tout en empêchant qu'elle ne stagne. Et grâce à sa propriété antifongique, il aide en même temps à neutraliser les mauvaises odeurs.

Pour maximiser son efficacité, l'astuce est de placer un bouchon propre et parfaitement sec, sans aucune trace de vin ou de liquide, dans les compartiments stratégiques de votre appareil. Le bac à légume ou près des produits laitiers sont des emplacements à privilégier, car l'humidité a tendance à s'y accumuler.

Pensez à le remplacer tout les mois voire plus si votre réfrigérateur produit beaucoup d'humidité, afin de garantir que son pouvoir absorbant reste au maximum de sa capacité. Le bouchon de liège dans le frigo est une astuce simple, mais qui prolongera la durée de conservation de vos fruits, légumes et même des restes de repas.