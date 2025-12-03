Faut-il ranger les tasses face vers le haut ou vers le bas ? Ne faites plus l'erreur, le sens est très important

Au-delà d'une simple habitude, ranger vos tasses à l'endroit ou à l'envers est un geste qui affecte l'hygiène, la sécurité et la propreté de votre vaisselle.

La vaisselle est propre, une bonne chose de faite ! Que vous ayez fait tourner le lave-vaisselle ou que vous ayez courageusement fait la plonge à la main, l'heure est venue de remettre chaque objet à sa place !

Machinalement, on attrape les tasses et les verres pour les ranger dans le placard. Certains préfèrent les ranger à l'endroit (face vers le haut) ou à l'envers (face vers le bas). Au-delà de l'habitude, ces deux préférences peuvent soulever de véritables débats, que ce soit entre amis, en famille, ou au sein d'un couple.

Car la direction dans laquelle vous placez vos tasses et verres est bien plus important que vous ne le pensez. Si certains prônent le rangement à l'endroit, c'est avant tout pour laisser l'air circuler librement et donc à la moindre trace d'humidité résiduelle de s'échapper. C'est un argument de poids, car l'humidité, même infime, est la porte ouverte à la prolifération bactérienne ou, au minimum, à l'apparition d'odeurs de renfermé, surtout si vous avez tendance à ne pas vérifier que tout est parfaitement sec ou vous vivez dans un endroit particulièrement humide.

Les partisans du rangement à l'envers veulent, eux, protéger leurs tasses et verres contre la poussière : en les retournant, ils créent une barrière physique, empêchant la poussière, les particules de graisse ou même les insectes de se déposer directement à l'intérieur de l'objet, là où on porte nos lèvres.

Alors, qui a raison ? Faut-il les ranger à l'endroit ou à l'envers ? En réalité, la solution idéale dépend directement de votre cuisine. Si elle est équipée d'étagères ouvertes, il est préférable de ranger vos tasses à l'envers. Dans ce cas, l'argument de la poussière prend le dessus. Non seulement cela évite que les particules ne s'accumulent au fond de votre future boisson, mais cela garantit aussi la sécurité de votre vaisselle : rangés à l'envers, ils ont une base plus large et ont donc moins tendance à se renverser lorsqu'on en cherche un.

Pensez seulement à nettoyer vos placards régulièrement. A l'inverse, si vous avez des placards fermés, le rangement à l'endroit est plus pertinente. En laissant l'ouverture vers le haut, vous permettez à l'air de circuler, ce qui aide à prévenir l'accumulation d'humidité, surtout si vous utilisez vos verres et tasses très fréquemment, ou si vous ne vérifiez pas qu'ils soient bien secs avant de les ranger.