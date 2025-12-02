Vous n'y avez sûrement pas pensé : voici comment nettoyer son four avec une pastille pour lave-vaisselle

Les pastilles pour lave-vaisselle ont un pouvoir détergent et abrasif très utile pour nettoyer le four.

Le four est l'un des appareils les plus difficile à nettoyer. Entre les gratins, les plats rôtis et les gâteaux, les graisses et saletés envahissent rapidement l'intérieur du four et la porte. Idéalement, il faut le nettoyer tous les trois mois pour les cuisiniers occasionnels, et une fois par mois pour les passionnés.

Mais pour venir à bout de ces saletés, il faut souvent faire preuve d'une grande persévérance. Si les produits spécialisés existent, beaucoup sont caustiques et dégagent des vapeurs désagréables, voire nocives. C'est pourquoi toutes les astuces écologiques et rapides sont les bienvenues pour un nettoyage sans effort et sans danger.

Et si la solution miracle se cachait juste à côté de votre évier ? Vous y avez sûrement pas pensé, mais les pastilles de vos lave-vaisselle sont un véritable allié. Comme l'explique Southern Living, elles ont le pouvoir abrasif d'un nettoyant, tout en dégraissant comme un détergent. Pas besoin de plusieurs produits, les pastilles peuvent nettoyer l'intégralité du four !

Vous pouvez utiliser n'importe lesquelles, sauf celles en gel et celles contenant de l'eau de Javel. Elles peuvent dégager des vapeurs toxiques lors du nettoyage ou de la prochaine utilisation du four, et peuvent réagir dangereusement avec d'autres produits (ammoniaque, vinaigre, etc.). Avant de vous lancer, munissez vous de gants en caoutchouc, d'un chiffon en microfibre, d'une vieille serviette que vous ne craignez pas de salir, d'un grattoir en plastique et d'une pelle.

© Brebca

Une fois que vous avez tous les ustensiles, commencez par retirer les grilles du four. Enveloppez les dans du papier aluminium, puis mettez les dans votre baignoire et un grand récipient, en tapissant le fond de la vieille serviette. Remplissez ensuite la baignoire d'eau chaude jusqu'à immerger complètement les grilles. Jetez simplement une pastille de lave-vaisselle dans l'eau et laissez la magie opérer pendant deux à trois heures.

Pendant ce temps, passez à l'intérieur du four ! Enlevez tous les résidus et miettes avec le grattoir en plastique et la pelle ou un aspirateur. Enfilez vos gants et passez une éponge ou un chiffon humide sur les parois et le fond du four. Maintenant, prenez votre pastille et faites-la tremper rapidement dans un bol d'eau juste assez pour dissoudre son revêtement sans qu'elle ne s'effrite. Utilisez la pastille comme une gomme : frottez les taches incrustées et la graisse par mouvements circulaires jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement. Essuyez l'intérieur avec un chiffon propre et humide pour éliminer les restes.

Faites pareil avec la vitre de la porte avec une autre pastille et utilisez un chiffon savonneux pour les bords, puis rincez. Maintenant que les grilles ont suffisamment trempées, retirez le papier aluminium. Les résidus devraient être ramollis et se détacher très facilement avec une éponge. Rincez-les à l'eau claire puis séchez-les avec un torchon propre avant de les remettre dans le four. N'oubliez pas de laisser la porte ouverte pour que tout soit sec, et prêt à cuire de nouveau !