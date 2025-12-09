Cette poêle est la meilleure selon un expert, elle ne libère pas de composants toxiques dans les aliments !

Entre les poêles en téflons, fonte, céramique ou pierre, cette poêle est la meilleure pour préserver votre santé.

La poêle est sans doute l'un des ustensiles les plus utilisés dans notre cuisine. Œuf au plat, côte de bœuf... elle est la base de nombreux dîners. Pourtant, cet ustensile peut devenir un risque si sa qualité n'est pas au rendez-vous.

En 2020, la sonnette d'alarme a été tirée concernant certains composants. L'OMS et l'Union européenne ont identifié les substances PFAS présents dans les poêles en téflon comme des possibles cancérogènes et des perturbateurs endocriniens. En d'autres termes, ces "polluants éternels" peuvent affecter l'équilibre hormonal de notre organisme. Ils étaient utilisés pour leurs capacités antiadhésives avant d'être progressivement interdits.

Ce scandale a naturellement poussé de nombreuses personnes à reconsidérer leurs équipements de cuisine. "La sécurité alimentaire dans les poêles est primordiale, car nous les utilisons quotidiennement et elles sont en contact permanent avec les aliments", rappelle Mario Sánchez, technologue alimentaire spécialisé en nutrition et santé, à Saber Vivir.

C'est pourquoi il ne faut pas faire l'impasse sur la qualité de ses poêles. Ne vous laissez pas tenter uniquement par une promotion et ne choisissez sans trop réfléchir. Souvent, une poêle durable et sûre représente un petit investissement initial, mais qui vaut la peine.

Mais alors, face aux options du marché (téflon, céramique, pierre, fonte tc.), quelle poêle est vraiment la meilleure ? Pour Mario Sánchez, pas de doute : c'est celle en acier inoxydable : "Si je devais acheter une poêle, le meilleur choix serait l’acier inoxydable. Du point de vue de la sécurité alimentaire, c’est indéniable".

Cette fiabilité tient au fait que l'acier inoxydable est très résistant à l'oxydation. Il ne se rouille pas facilement au contact de l'humidité, de l'eau ou d'environnements agressifs. Mieux encore : c'est un matériau inerte, c'est-à-dire "qu'il ne libère pas de substances toxiques dans les aliments", explique l'expert.

En plus, les poêles en inox sont extrêmement robustes. Elles résistent remarquablement bien à la chaleur intense, à la corrosion et aux rayures ! Ces qualités expliquent d'ailleurs pourquoi on les retrouve si souvent dans les cuisines des professionnels. Côté entretien, leur surface lisse est un jeu d'enfant à nettoyer, et elles peuvent même passer au lave-vaisselle sans problème.

L'acier inoxydable a également la particularité de retenir et diffuser la chaleur. Ainsi, un feu moyen, voire doux, suffit pour la grande majorité des préparations. Il faut toutefois s'habituer un peu à ces poêles, car elles ne sont pas naturellement antiadhésives comme celles en Téflon.

Mais pas d'inquiétude : pour éviter que les aliments n'accrochent, il existe une méthode simple, utilisée même par les plus grands chefs : le test de la goutte d'eau. Après avoir chauffé la poêle, il suffit de balancer quelques gouttes d'eau. Si elles forment des billes qui roulent comme des perles, sans s'évaporer, la cuisson peut commencer !