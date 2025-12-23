Four ou Airfryer ? C'est la meilleure organisation pour préparer le repas de Noël sans stress

Nous vous dévoilons l'organisation parfaite pour que la préparation du repas de Noël soit un jeu d'enfant.

Le compte à rebours est lancé, le repas le plus important de l'année approche à grands pas ! Que vous célébriez la fête le 24 au soir ou le 25, Noël s'accompagne souvent d'une course contre la montre en cuisine. Le menu, de l'entrée au dessert, est sans doute déjà gravé dans votre tête, les ingrédients sont peut-être même déjà sagement rangés dans vos placards.

Si vous avez un Airfryer, l'idée de l'utiliser pour concocter l'intégralité du festin vous a peut-être déjà traversé l'esprit. Et pour cause ! Il vous aide déjà beaucoup pour préparer votre repas pendant que vous vous reposez. Alors pourquoi pas aussi pendant les fêtes ? Pour obtenir quelques idées, on s'est tourné vers des spécialistes du air fryer : nos voisins anglais. Ils sont fans de l'appareil depuis plusieurs années et fourmillent de petites idées pratiques.

Pour Clare Andrews, experte en friteuses à air chaud et auteure du "The Ultimate AirFryer Cookbook", l'utiliser à Noël prend ainsi tout son sens. "De nombreux accompagnements traditionnels cuisent deux fois plus vite et consomment beaucoup moins d'énergie qu'au four traditionnel , ce qui est particulièrement pratique lorsque les factures d'énergie sont élevées et que le temps est compté", explique-t-elle au Daily Mail. Grâce à sa circulation ultra-rapide d'air chaud, le Airfryer est le roi pour obtenir un résultat croustillant et doré recherché pour les plats de fête.

© starush

Vous obtiendrez des pommes de terre rôties comme il faut ou encore des accompagnements originaux comme des panais caramélisés et des carottes tendres et sucrées. Mais doit-il pour autant détrôner totalement notre bon vieux four traditionnel ? Si l'utilisation du Airfryer est tout à fait possible, cela dépend en réalité de la capacité de votre machine, du nombre de convives, et la complexité du menu.

Même les plus grands modèles de friteuses à air chaud atteignent rarement plus de 10 litres, soit l'équivalent d'un repas pour six personnes environ. Au-delà, jongler entre les cuissons devient vite compliqué, et vous pourriez finir par y perdre plus de temps qu'à en gagner.

De plus, n'oubliez pas que certains plats ne sont tout simplement pas adaptés. Tous ceux qui sont riches en liquide, comme les ragoûts, les sauces ou les légumes mijotés, ne peuvent pas cuire dans votre Airfryer. Sans parler des plats destinés aux grandes tablées, comme les grosses dindes ou certains gratins, qui excèdent largement la capacité de l'appareil. Certains plats nécessitent une cuisson longue et à température douce pour exprimer tout leur potentiel, ce que seul le four peut offrir.

La meilleure solution est donc sans doute d'allier les forces des deux appareils. Comme l'explique si bien Clare Andrews, "il ne s'agit pas de remplacer le four mais d'utiliser les deux appareils en optimisant leur point fort". Elle conseille d'utiliser le four pour le plat principale, et le Airfryer pour les accompagnement. Cela vous permettra de jongler aisément et rapidement entre les différentes préparations, pour un repas de Noël qui se révélera beaucoup plus facile et moins stressant.