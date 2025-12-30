Ni bicarbonate de soude ni citron : ce produit souvent jeté est efficace contre les poêles et les casseroles encrassés

En plus de neutraliser les odeurs, ce produit naturel a un côté abrasif parfait pour nettoyer les poêles et casseroles encrassés.

Une seule petite erreur de déshuilage ou un feu un peu trop vif, et c'est le drame : le fond de votre poêle préférée se retrouve recouvert d'une couche noire de nourriture brûlée. Face à ces résidus tenaces, on s'imagine déjà passer des heures à frotter, au risque d'abîmer définitivement le revêtement de nos ustensiles.

Pour en venir à bout, les astuces de grand-mère ne manquent pas et l'on pense immédiatement au bicarbonate de soude ou au pouvoir acide du citron. Pourtant, il existe un allié redoutable que nous avons presque tous dans notre cuisine et que nous jetons pourtant quotidiennement à la poubelle sans y réfléchir.

© dinkey555

Si vous ne le saviez pas, le marc à café, c'est-à-dire ce qui reste du café en poudre, peut être très utile pour votre cuisine. Cette matière organique possède des propriétés étonnantes pour l'entretien de la maison. Si vous ne parvenez pas à éliminer des résidus incrustés avec votre liquide vaisselle habituel ou un simple grattoir, le marc de café devient votre meilleur allié. Sa force réside dans sa texture naturellement et légèrement abrasive, qui permet de décrocher efficacement les graisses et le brûlé sans jamais rayer les surfaces fragiles.

Pour l'utiliser, rien de plus simple, que vous choisissiez de l'employer encore humide ou bien sec. Il suffit d'en déposer une petite quantité sur la zone à traiter et de frotter délicatement avec une éponge. Si la tache est tenace, n'hésitez pas à laisser reposer la matière quelques minutes avant de rincer, ou à renouveler l'opération jusqu'à ce que la surface retrouve son aspect d'origine. On peut aussi mélanger le marc à café avec un peu d'eau chaude pour faire disparaitre les dépôts au fond des plat. "Un fond de poêle encrassé ou une théière tachée retrouvent ainsi leur éclat, sans recourir aux produits ménagers agressifs ou polluant", écrit le journal en ligne.

Vous pouvez tout à fait étendre son utilisation à vos plaques de cuisson, à votre évier ou même aux joints de votre carrelage qui ont tendance à s'encrasser avec le temps. Le marc de café va récurer en douceur tout en laissant derrière lui une subtile et agréable odeur de café torréfié. En plus de son côté abrasif, il possède en effet des capacités d'absorption exceptionnelles, ce qui en fait un désodorisant naturel parfait pour neutraliser les odeurs de cuisson parfois persistantes dans la pièce.