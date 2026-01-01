C'est l'endroit le plus sale du micro-ondes et tout le monde oublie de le nettoyer

Cet élément de votre micro-ondes doit absolument être nettoyé pour garantir le bon fonctionnement de votre appareil.

À côté du four et de la hotte, le micro-ondes est sans doute l'appareil le plus sollicité de notre cuisine. On y glisse nos assiettes plusieurs fois par jour, du petit-déjeuner sucré au dîner salé. Mais avec cette utilisation intensive, les incidents sont fréquents. Sous l'effet de la forte chaleur, une sauce tomate peut s'échapper ou un plat peut littéralement exploser. Cela laisse des traces de graisse et des résidus de nourriture partout sur les parois.

Vous avez sûrement déjà le réflexe de passer un coup d'éponge à l'intérieur de temps en temps pour enlever le plus gros. Pourtant, malgré vos efforts, un endroit reste incroyablement sale et finit par accumuler des bactéries pendant des mois. Pour éliminer les mauvaises odeurs et préserver votre appareil, il est indispensable d'intégrer cet élément oublié dans votre routine de nettoyage.

Presque tout le monde ignore son existence car il est totalement invisible au premier coup d'œil. Pour le débusquer, il faut souvent regarder sous l'appareil ou au plafond de la cavité intérieure, même si leur emplacement varie selon la marque et le modèle.

© atlasfoto

En réalité, votre micro-ondes peut posséder des filtres aux fonctions bien précises. Sur certains modèles, les filtres à graisse empêchent les débris, dont la graisse, de pénétrer le système d'évacuation de votre micro-ondes. Les filtres à charbon, quant à eux, absorbe les odeurs et neutralise les mauvaises odeurs. Les appareils combinés et surtout ceux "avec hotte intégrée" sont concernés. Pour connaître le nombre de filtres de votre micro-ondes, leur type et leur emplacement, vous pouvez consulter le manuel d'utilisation de votre appareil.

Dans tous les cas, il est nécessaire de les nettoyer selon Bree Lemmen, responsable de la marque Whirlpool Kitchen. "Les filtres jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du micro-ondes. Sans un entretien régulier, l'accumulation de résidus sur les filtres peut nuire à ses performances", affirme-t-elle à Better Homes & Gardens. En plus, "cela peut également entrainer une augmentation des odeurs fortes dans la cuisine".

Pour les nettoyer, elle recommande d'abord d'éteindre le micro-ondes avant de retirer le filtre à graisse. Ensuite, faites-le tremper dans de l'eau chaude savonneuse pendant au moins 10 min puis frottez-le avec une brosse à vaisselle ou une éponge. Une fois bien nettoyé, laissez-le sécher complètement avant de le réinsérer dans le micro-ondes. Si vous utilisez votre micro-ondes modérément (2 à 3 fois par semaine), vous devriez le nettoyer tous le trois mois, tous les mois si vous l'utilisez beaucoup.

Attention, les filtres à charbon ne peuvent pas se laver, il faut le remplacer. Vous saurez quand le changer quand vous sentirez des odeurs désagréables dans votre cuisine pendant que vous utilisez le micro-ondes. L'expert conseille tout de même de le remplacer tous les six mois si vous utilisez régulièrement votre four.