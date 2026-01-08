Personne ne vous le dit mais tous ces aliments ne doivent pas être mis dans des boîtes en plastique

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les contenants en plastiques ne conviennent pas pour tout.

Les contenants en plastiques sont devenu l'incontournable de tout les cuisines. On peut l'emporter pendant nos pauses méridiennes pour manger un plat fait maison, ou nous aider à conserver des aliments entamés.

Ces fameuses petites boîtes alimentaires sont apparues aux Etats-Unis après la Seconde guerre mondiale. Une marque a alors inondé le marché au point que son nom est presque devenu synonyme de l'objet : le fameux Tupperware bien sûr. Les foyers américains, canadiens et français ont été absolument conquis, jusqu'à ce que ces petits contenants en polyéthylène deviennent un must-have.

Pourtant, derrière cet aspect "révolutionnaire", ces contenants cachent des risques souvent méconnus. Un plastique de mauvaise qualité peut devenir un véritable nid à bactéries, accélérant le moisissement de vos restes. Pour préserver votre santé et vos objets, il faut faire attention à ne pas mettre ces choses dans un contenant en plastique.

Côté cuisine, la viande crue est la première à bannir pour éviter toute contamination croisée. Les sauces tomates ou les currys, très acides, attaquent la matière et finissent par imprégner la boîte d'une odeur tenace. C'est aussi le cas de l'ail et de l'oignon, dont les effluves marquent le plastique durablement.

Les herbes fraîches et les fruits, quant à eux, flétrissent et s'abîment vite à cause du manque d'aération qui favorise l'humidité. Plus grave encore, évitez d'y verser des plats chauds ou gras. Les températures élevés peuvent provoquer la libération de substances chimique nocives par le plastique, tandis que les graisses absorbent davantage de substances chimiques présentes dans le plastique que d'autres types d'aliments.

Mais le plastique ne se limite pas à la cuisine. On l'utilise souvent pour le stockage dans le garage ou sous le lit, ce qui n'est pas toujours une bonne idée. Les livres, par exemple, craignent l'humidité confinée qui fait gondoler les pages. Le cuir, enfermé sans respirer, risque de craqueler ou de moisir. Vos précieuses photographies peuvent aussi coller entre elles ou se décolorer avec le temps. Enfin, évitez d'y ranger vos bougies : si le bac est exposé à la lumière, la chaleur piégée à l'intérieur fera fondre la cire.

Pour stocker en toute sécurité, privilégiez le verre. C'est un matériau inerte, résistant aux taches et parfaitement sain, peu importe la température de l'aliment. Pour une alternative plus souple et légère, les sacs en silicone réutilisables sont également une excellente option pour protéger vos biens tout en prenant soin de votre santé.