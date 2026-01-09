On range presque tous mal notre frigo : voici comment le réorganiser et faire des économies

Adopter ces réflexes de rangement permet de sauver vos aliments et de protéger votre portefeuille.

On l'a tous déjà vécu : cette odeur suspecte qui s'échappe du bac à légumes ou ce pot de yaourt retrouvé caché derrière les bouteilles de lait, périmé depuis trois semaines. Chaque année, ces oublis transforment une partie de notre budget courses en déchets inutiles.

Réorganiser son frigo devient alors une stratégie redoutable pour protéger votre portefeuille tout en conservant mieux vos aliments. Mais avant de tout réorganiser, une remise à zéro est nécessaire en vidant entièrement vos étagères et votre congélateur.

C'est le moment idéal pour dégivrer ce dernier car une simple couche de glace agit comme un isolant qui force l'appareil à travailler deux fois plus. Selon les experts d'Eon, cités par Ideal Home, ce petit geste peut vous faire économiser jusqu'à 35 euros par an sur votre facture d'électricité. Profitez de ce vide pour passer un coup de chiffon à l'intérieur mais aussi sur les serpentins situés à l'arrière, souvent oubliés sous la poussière.

© cladanifer

Maintenant que la place est nette, il est temps de ranger ! Mais attention, ce n'est pas qu'une question d'esthétique. Comme le souligne le ministère de l'Agriculture, la température à l'intérieur d'un réfrigérateur est rarement uniforme. Selon votre modèle, la zone la plus froide se situe soit tout en haut, soit tout en bas, et c'est là que réside le secret d'une conservation optimale.

Dans cette zone stratégique entre 0°C et 4°C, vous devez placer les aliments les plus fragiles comme les viandes, les poissons, les produits traiteurs ou les plats cuisinés. Juste au-dessus, ou en dessous selon la configuration, la zone intermédiaire entre 4°C et 6°C accueille parfaitement vos préparations maison, les yaourts et les fromages faits à cœur.

Le bas du réfrigérateur possède généralement un bac dédié aux fruits et légumes frais, ainsi qu'aux fromages en cours d'affinage. Quant à la porte, c'est l'endroit le moins froid, idéal pour les œufs, le beurre, le lait et les jus de fruits entamés.

Pour finaliser votre organisation, adoptez une règle d'or très simple : placez toujours les aliments à consommer en priorité bien en évidence au bord de l'étagère. En les gardant ainsi sous le nez dès que vous ouvrez la porte, vous serez naturellement poussé à les cuisiner plutôt qu'à les laisser périmés.