Ce problème très courant touche presque tous les congélateurs : il vous fait perdre de l'argent

Il est très facile de le régler. Votre porte-monnaie vous remerciera.

Aucun congélateur n'y échappe vraiment. Petit à petit, vous voyez inévitablement une couche de glace, appelée givre, s'accumuler sur les parois de nos appareils.

Pour cause, elle se forme dès que vous ouvrez la porte car l'air chaud et humide de l'extérieur se mélange à l'air froid à l'intérieur. Cela provoque la condensation et la formation de givre. Cette accumulation peut être très difficile à enlever et surtout très contraignante : il faut enlever les aliments pendant plusieurs minutes voire heures.

Et une fois décongelé, il est impossible de recongeler les aliments. Si cette accumulation de givre peut être fastidieuse à retirer, surtout si vous en avez beaucoup, l'opération est pourtant indispensable pour une raison que l'on oublie trop souvent. En effet, au-delà de la simple place perdue pour vos surgelés, c'est surtout votre portefeuille qui est en jeu.

© alekseymatrenin

Un réfrigérateur combiné ou un congélateur seul font partie des appareils les plus gourmands en énergie, du moins dans la cuisine. Ils tournent tout le temps, 24h/24, 7j/7. Selon l'ADEME, un congélateur seul consomme en moyenne 308 kWh/an et le réfrigérateur combiné plus de 346 kWh/an. Cette couche de givre force le moteur à redoubler d'efforts pour maintenir la bonne température.

En débarrassant régulièrement votre appareil de cette glace, vous pouvez réduire votre facture d'électricité jusqu'à 30 % selon les experts d'Engie. Même si les tarifs de l'énergie semblent se stabiliser, une telle économie reste précieuse, surtout pour une opération qui ne prend que quelques minutes. Il devient absolument nécessaire de le dégivrer une fois que l'accumulation dépasse les 2 à 3 mm. L'idéal est de l'entretenir tous les trois mois pour éviter de se laisser dépasser.

Plusieurs méthodes permettent d'accélérer la fonte sans trop d'efforts. Vous pouvez par exemple utiliser du gros sel en le laissant agir un quart d'heure avant d'éponger. Une autre astuce consiste à placer un bol d'eau bouillante à l'intérieur du compartiment vide et de refermer la porte. La vapeur fera fondre les blocs en vingt minutes, vous permettant de terminer le travail avec une simple spatule en bois.

L'alcool ménager est aussi efficace. Un mélange à parts égales d'alcool ménager, d'eau et de vinaigre blanc pulvérisé sur les parois va faire fondre la glace rapidement, tout en désinfectant le congélateur. Si vous n'utilisez pas d'alcool, un dernier coup d'éponge avec de l'eau vinaigrée sera nécessaire pour nettoyer les joints et la carrosserie avant de relancer l'appareil. Une fois les parois bien sèches et la température idéale atteinte, vous pourrez remettre vos aliments dans un environnement sain et, surtout, beaucoup plus économique.