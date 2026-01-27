Des rayures sur votre plaque de cuisson ? Voici comment les atténuer et retrouver un aspect brilliant

Quelques astuces existent pour atténuer les micro rayures de vos plaques de cuisson.

Les plaques de cuisson, qu'elles soient à induction ou vitrocéramique, sont très fragiles alors qu'elles sont beaucoup utilisés. Elles sont faites de verre qui, même si il est renforcé, peut se rayer voire se casser.

Contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas vos casseroles le principal coupable des rayures, mais plutôt les grains de sel, de sucre ou de sable. Coincés sous un récipient, ces éléments agissent comme un véritable papier de verre dès que l'on déplace un ustensile. Evidement, frotter vos ustensiles sur la plaque de cuisson n'aide pas plus à avoir une belle plaque sans rayure. On pourrait penser que ce n'est qu'une question d'esthétique, pourtant il complique pourtant le nettoyage sur le long terme car la saleté s'incruste plus facilement dans les microfissures.

Malheureusement, une rayure profonde ne peut pas être totalement effacée ni comblée. Les pâtes de rebouchage ne supportent pas les variations de température et finiraient par se dilater sous l'effet de la chaleur. On peut toutefois atténuer les marques légères pour essayer de rendre à la plaque son aspect d'antan.

Les crèmes de soin spécifiques vendues en grande surface restent une option efficace et abordable pour polir la surface. Il suffit d'appliquer le produit sur la plaque de cuisson avec un chiffon doux et de masser délicatement. Vous pouvez aussi utiliser du dentifrice blanc. Prenez les plus basiques, ceux colorés ou en gel ne fonctionnent pas. Il faut déposer une petite noix directement sur la plaque puis frotter doucement à l'aide d'un chiffon propre et sec. Finissez par retirer les restes de dentifrice avec une éponge humide et séchez bien.

Le bicarbonate de soude offre une alternative similaire lorsqu'il est mélangé à un peu d'eau pour former une pâte épaisse. En laissant agir ce mélange quelques minutes avant de réaliser de petits cercles avec un chiffon microfibre, on obtient un bel effet miroir qui camoufle les imperfections de surface.

Toutefois, la meilleure stratégie reste la prévention pour garder un équipement comme neuf le plus longtemps possible. L'entretien doit impérativement se faire avec des accessoires doux, en bannissant définitivement le côté abrasif des éponges ou la paille de fer qui sont trop agressifs pour le verre. Pensez à avoir le réflexe de passer un coup de chiffon avant chaque cuisson pour s'assurer qu'aucune poussière ne se trouve entre la plaque et vos casseroles. Enfin, privilégiez toujours de soulever vos récipients plutôt que de les faire glisser.