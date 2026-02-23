Tout le monde le fait, mais chauffer de l'eau ou du lait au micro-onde peut être vraiment mauvais

Des accidents "graves" peuvent arriver. Il est nécessaire de suivre attentivement les recommandations du fabricant de votre four à micro-ondes.

Le micro-ondes est devenu l'allié incontournable de nos cuisines. On en dénombre environ 23 millions en France, avec plus de 2 millions d'appareils vendus chaque année ! Pourtant, sa création est littéralement un pur hasard. Son créateur, l'ingénieur américain Percy Spencer, a eu cette idée de génie alors qu'il dirigeait Raytheon, une usine de magnétrons pour radars dans les années 1950. En passant près d'un magnétron en activité, il a remarqué que la barre de chocolat dans sa poche commençait à fondre.

C'est ainsi qu'est née la technologie qui chauffe nos aliments en agitant les molécules d'eau qu'ils contiennent grâce à un rayonnement invisible. Il y a tout de même quelques consignes et risques ! Mettre des liquides au micro-onde n'est en réalité pas la meilleure chose à faire pour notre santé, rappelle la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

© kphotos6411

L'eau et le lait bouillent à 100 °C, mais lorsqu'on les glisse dans l'appareil, il est impossible de connaître leur température réelle. D'autant plus que l'eau surchauffée ne semble pas bouillir dans une tasse propre. "En cas de surchauffe, un léger mouvement, comme soulever la tasse ou y verser une cuillère de café instantané, peut entraîner une violente projection d'eau bouillante" alerte la FDA sur son site internet.

Même si ajouter du sucre ou du café avant de chauffer peut limiter ce risque, la FDA a déjà recensé de "graves" brûlures voire échaudures aux mains et au visage causées par ces explosions soudaines. La vigilance est encore plus de mise pour les plus petits : l'agence déconseille formellement de chauffer le lait maternel ou infantile au micro-ondes. "Des études ont montré que le micro-ondes chauffe le lait et le lait infantile de façon inégale, créant des zones de surchauffe susceptibles de brûler la bouche et la gorge du bébé" selon eux.

Pour éviter ces accidents, le plus sûr est de suivre attentivement les précautions et recommandations inscrites dans le manuel d'utilisation du four à micro-ondes. Le fabricant LG recommande par exemple de bien mélanger le liquide avant de le chauffer, puis de recommencer à mi-parcours. Une fois le temps écoulé, il faut impérativement attendre un moment avant de sortir le récipient, puis agiter à nouveau le liquide et vérifier sa température avant toute consommation, surtout s'il s'agit d'un biberon ou d'un petit pot.

Plus surprenant encore, alors que la plupart des fabricants interdisent le métal pour éviter les incendies, certains comme Neff suggèrent de laisser une petite cuillère en métal directement dans la tasse, bien au centre, pendant la chauffe. Lorsqu'elle est totalement plongée dans le liquide, elle ne crée généralement pas d'étincelles car le liquide absorbe les ondes. L'objectif ? Une meilleure homogénéisation de la température. "Le métal, par ex. la cuillère dans le verre, doit se trouver à une distance d'au moins 2 cm des parois du compartiment de cuisson et de l'intérieur de la porte", précise tout de même le fabricant. Pas sûr qu'on veuille prendre le risque malgré tout ! Dans tous les cas, une fois le micro-ondes arrêté, attendez quelques secondes avant de remuer soigneusement une dernière fois pour savourer votre boisson en toute sécurité.