C'est le secret du rayon cuisine chez IKEA : 4 idées faciles et presque gratuites pour gagner de la place

Le géant suédois a le don pour agrandir visuellement les cuisines proposées dans ses magasins. Il fallait y penser : voici les meilleurs conseils à prix mini pour transformer une petite cuisine et gagner de la place.

Les Français aiment de plus en plus cuisiner : 94% cuisinent, 92% y ressentent de la joie, 89% de la détente et 83% du bien-être. C'est même une vraie passion au quotidien pour plus de 3/4 d'entre nous selon l'IFOP pour Ikea. Alors autant être à l'aise dans sa cuisine et en faire un espace confortable et accueillant.

C'est avec de petites astuces et des solutions gains de place pour nous faciliter la vie que le géant suédois IKEA vous présente toujours des cuisines agréables, aérées, y compris dans des espaces réduits.

Ils ont pour ça une vraie spécialiste : Enrica Magnalardo, responsable de l'inspiration et de l'aménagement chez IKEA France. Elle nous confie quelques conseils pour rendre une petite cuisine plus grande et plus fonctionnelle. Selon elle, une des meilleures solutions "consiste à dégager les surfaces de travail en trouvant de nouveaux rangements pour les objets qui se trouvent sur le plan de travail". "Il existe aussi des moyens astucieux permettant d'avoir des espaces de travail supplémentaires" confie aussi l'experte.

© IKEA

Le premier geste simple, accessible à tous ne vous coûtera rien : poser votre planche à découper directement sur l'évier. Ainsi, vous libérez de la place sur votre plan de travail. Si vous avez une petite cuisine, cela fera toute la différence. Une solution pratique pour éplucher et couper les légumes car vous êtes à proximité du robinet pour les nettoyer, et souvent proche de la poubelle pour jeter vos épluchures.

Son deuxième conseil est d'utiliser les murs pour créer des rangements et avoir tous vos ustensiles à portée de main. Pour cela, il suffit simplement de fixer des barres de support et/ou des étagères peu profondes pour y suspendre vos ustensiles et casseroles, mais aussi poser des bocaux, des tasses, vos épices... Pour quelques euros, vous gagnez beaucoup de rangements.

Vous pouvez également utiliser des espaces de travail et de rangement sur roulette. Vous l'avez compris, on parle ici de la célèbre desserte. Cela ajoute un espace de travail mobile qui se déplace facilement, tout en offrant quelques rangements. Le petit truc en plus selon l'experte IKEA : "c'est également un coin parfait pour un café rapide le matin, pour bien démarrer la journée".

Enfin, si votre cuisine s'y prête, installez un plan de travail coulissant. C'est très simple confie Enrica Magnalardo : "vous pouvez fixer une face de tiroir à ce plan de travail coulissant ou le cacher dans un tiroir ou derrière une porte d'armoire, pour avoir plus de place où poser les courses ou couper les légumes. Il suffit de le pousser pour l'escamoter à nouveau."