Les pompiers alertent : ces 5 erreurs avec une multiprise sont encore trop courantes

Ce sont les 5 pires erreurs avec une multiprise, presque tout le monde en fait au moins une.

Les multiprises sont devenues un objet courant dans nos logements, et il est très fréquent d'en avoir une dans chaque pièce de la maison pour brancher une lampe, un chargeur de téléphone, un réveil, un sèche-cheveux, un robot de cuisine… Mais êtes vous sûrs de bien les utiliser ? Une mauvaise utilisation n'est pas anodine, les risques sont réels et peuvent aller jusqu'à l'incendie.

Selon le baromètre 2024 de l'Observatoire National de la Sécurité Électrique (ONSE), en 2021, les Français ont déclaré 286 000 dommages électriques auprès de leurs assurances. Toujours selon la même source, les Français ont déclaré auprès de leurs assurances 156 000 sinistres d'incendie dans leur logement en 2021, dont 20 à 35% sont des incendies de source électrique. Ces dommages viennent principalement de trois causes, dont "la surintensité". Cela regroupe les situations où trop équipements électriques sont branchés sur des rallonges électriques ou des multiprises.

Il est donc essentiel de connaître les bons gestes et de bien utiliser ses appareils électriques et ses multiprises pour éviter tout risque d'incendie chez soi. Trop de gens font encore des erreurs avec leur multiprise. Parmi les pires erreurs, peut être en faites-vous vous aussi sans le savoir :

Brancher les gros appareils électroménagers ou un radiateur à une multiprise. Les pompiers d'Ille-et-Vilaine, dans un dépliant sur les conseils pour éviter les incendies domestiques, alertent sur ce geste, il ne faut pas surcharger une multiprise "afin d'éviter le risque d'incendie par échauffement". Brancher un radiateur dessus n'est pas non plus anodin. Firefighter Nation, site américain d'actualités des sapeurs pompiers, rapporte dans un article sur un incendie à Harlem, où les pompiers ont sauvé une famille de sept personnes, que l'incendie "avait été causé par un radiateur d'appoint branché sur une rallonge et une multiprise".

Cacher la multiprise sous un tapis ou un meuble, ou derrière un rideau. La chaleur ne peut pas se dissiper et il y a un risque d'incendie. En janvier 2026, une multiprise placée derrière un canapé aurait provoqué un incendie ayant totalement détruit un appartement à Caen.

Ne jamais vérifier la puissance maximum que peut supporter votre multiprise. Une multiprise a une puissance maximale (souvent 1 800 W pour une rallonge basique). Si vous branchez trop d'appareils dessus, vous risquez de dépasser la puissance. Les fils vont alors chauffer et cela pourrait provoquer un incendie.

Une autre erreur souvent constatée par les pompiers est de brancher une multiprise sur une autre multiprise en cascade. Ça multiplie la charge sur une seule prise murale et augmente fortement le risque de surcharge électrique et de court-circuit. Toujours dans leur dépliants, les sapeurs-pompiers demandent d'éviter "les triplettes ou multiprises sans cordon de raccordement branchées les unes aux les autres".

Utiliser une multiprise abîmée (câble effiloché, prise fissurée, plastique fondu). Les parties endommagées peuvent exposer des fils et cela entraine un risque de choc électrique ou d'étincelles. Elle vient d'être élue meilleure plage d'Europe : elle n'est ni en Espagne ni en Italie Les abonnés de Netflix ne peuvent pas s'empêcher de regarder ce film d'action : 112 millions de vues en moins d'un mois



Il est essentiel d'adopter les bons réflexes. Vérifiez toujours la puissance maximale, privilégiez les multiprises avec une protection contre les surtensions, débranchez vos multiprises quand vous ne vous en servez pas, et jetez-les dès qu'elles sont abîmées. Les pompiers conseillent vraiment d'utiliser "les multiprises avec un interrupteur qui permet le soir de couper le courant sur l'ensemble des appareils branchés".