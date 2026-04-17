48, 24 ou 5h ? Voici la bonne durée pour conserver les aliments en cas de panne d'électricité selon les experts

Combien de temps pouvez-vous vraiment conserver vos aliments en cas de panne de congélateur ? Cela dépend de beaucoup de choses.

Vous vous êtes peut être déjà demandé combien de temps se conservent les aliments au frigo ou au congélateur en cas de panne ? Il n'y a pas une bonne réponse, cela dépend de beaucoup de choses comme la température de l'appareil, la température dans le logement, si votre congélateur est rempli ou non, mais aussi si vous avez ou non ouvert la porte.

Mais une chose est sûre, et les experts sont tous d'accord à ce sujet, la première chose à faire est de ne jamais ouvrir son frigo ou son congélateur en cas de panne, et même après, "à moins que cela ne soit absolument nécessaire" explique Enedis sur son site Internet. Si vous ouvrez la porte, vous risquez de réchauffer l'intérieur de votre appareil, et vos aliments se conserveront moins longtemps.

Concernant la durée de conservation, quand tout est réuni, que votre congélateur congélateur est à -18 degrés, qu'il est complètement rempli, qu'il ne fait pas trop chaud chez vous et que vous n'avez pas ouvert la porte, l'appareil "peut garder la température pendant 48 heures environ" explique l'expert en électroménager Darty sur son site Internet. Par contre, s'il est à moitié rempli, la durée est divisée par deux, et la durée maximale tombe à 24 heures. Enedis confirme cette durée, mais elle peut vite diminuer dans certains cas.

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En cas de canicule, l'appareil conservera également encore moins longtemps les aliments au frais, de la même façon que si vous avez ouvert la porte de l'appareil. C'est ce qu'un conseillé Enedis a expliqué à Martin lors d'une coupure générale d'électricité dans son quartier. Dans ce cas, la durée de conservation diminue drastiquement et il faut être prudent. "Vous pouvez garder vos aliments au congélateur au moins 5 à 6h si vous n'avez pas trop ouvert la porte", lui explique le spécialiste. Si la panne dure plus longtemps et que vous avez ouvert plusieurs fois la porte, soyez prudent si vous consommez des aliments de votre congélateur.

Quand l'électricité revient, tout le monde a le même réflexe. Mais le conseiller Enedis a été formel, "il ne faut surtout pas ouvrir la porte pour vérifier l'état des aliments" a-t-il expliqué à Martin lors de la panne généralisée, "il faut laisser le temps à l'appareil de retrouver vite la bonne température".

Après la panne, si vous avez un doute, si vous voyez un signe de détérioration ou si les aliments ont commencé à décongeler, mieux vaut les jeter ou les consommer vite. Dans un article, l'expert en électroménager Darty explique que "seuls les aliments qui présentent encore du givre sur leur emballage pourront être conservés et recongelés, si, et seulement si, ils sont encore bien durs au milieu".

Pour les aliments fragiles comme le poisson, la viande et les fruits fruits de mer qu'ils soient crus ou cuits, les produits laitiers, les gâteaux, pâtisseries à base de crème, ou encore les plats congelés, si la température interne du congélateur a dépassé les 4 °C, il faut les jeter. Il ne faudrait pas mettre votre santé en danger. Concernant le pain, les fruits et les légumes, "s'ils ne sont pas abîmés et présentent encore des cristaux de glace, vous pouvez les recongeler" poursuit le spécialiste.

Si vous décidez de ne pas recongeler les aliments, mais de les mettre au réfrigérateur, vous devez rapidement les cuisiner et les consommer.