Climatisation : les 5 erreurs qui plombent votre facture d'électricité

Beaucoup font encore ces erreurs avec leur climatiseur. En pensant bien faire, ils font exploser leur facture d'électricité.

Alors que le mercure va grimper dans les prochains jours et que le beau temps va s'installer, beaucoup vont remettre en route leur climatisation. Mais comme chaque année, trop de ménages feront une de ces cinq erreurs qui font grimper fortement la facture d'électricité aux beaux jours. Parmi ces erreurs, la plupart peuvent être évitées. Etnik Halili, responsable chauffage et climatisation France chez TCL nous en dit plus pour faire des économies non négligeables.

L'erreur la plus fréquente selon le spécialiste est de régler la température trop bas, vers 20 ou 21 degrés. Beaucoup le font pour rafraîchir plus vite leur logement, mais c'est vraiment une mauvaise idée. "Cela augmente la facture d'électricité, peut créer un écart trop fort avec l'extérieur, et donne parfois une sensation d'inconfort" nous explique Etnik Halili. En plus de coûter de l'argent, c'est complètement inutile. "Mettre la clim à 19 °C au lieu de 26 °C ne fait pas refroidir la pièce beaucoup plus vite. Cela fait surtout tourner l'appareil plus longtemps et donc consommer davantage" poursuit le spécialiste.

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Pour refroidir plus vite, il faut un appareil adapté, fermer volets et fenêtres, limiter le soleil, et démarrer avant que la pièce ne soit trop chaude. Pour un bon réglage, le professionnel conseille de régler l'appareil à 26 °C en été ou en cas de fortes chaleurs. Quand au bon moment pour allumer la clim', il n'y en a pas forcément, c'est une question de ressenti. "On peut l'allumer quand la température intérieure devient vraiment inconfortable, en général autour de 26 °C dans le logement. Avant cela, il vaut mieux essayer d'abord de fermer les volets, d'aérer au bon moment, et de limiter le soleil dans la pièce", suggère Etnik Halili.

Une autre erreur fréquente est de choisir un appareil mal dimensionné. Il faut en choisir un ni trop petit car il va forcer, ni trop puissant car il fonctionnera mal et par à-coups. Il faut également choisir le bon emplacement. Trop font encore l'erreur de le mettre là où il se verra le moins. "Un climatiseur mal placé fonctionne moins bien. Il faut éviter qu'il souffle directement sur les personnes, qu'il soit bloqué par un meuble, ou que l'unité extérieure soit mal ventilée", nous explique le pro.

La quatrième erreur est de laisser entrer la chaleur avec fenêtres ou volets ouverts. Avant de lancer la climatisation, il faut d'abord empêcher le soleil d'entrer dans le logement, nous conseille Etnik Halili. Cela "évite de faire tourner la climatisation inutilement".

Enfin, dernière erreur trop souvent commise : négliger l'entretien. "Il faut nettoyer les filtres régulièrement, dépoussiérer les grilles, vérifier que l'unité extérieure n'est pas bouchée par des feuilles ou de la poussière et faire réaliser l'entretien professionnel quand il est nécessaire, une fois par an au moins", nous conseille le spécialiste. Bien souvent, il constate que les gens ne pensent pas à nettoyer les filtres ou l'unité extérieure. "Quand c'est sale ou bouché, l'air circule mal, l'appareil fatigue plus et consomme davantage", conclut-il.