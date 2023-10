30 euros d'économies par mois : la technique des plombiers pour diminuer la facture de chauffage

Avec seulement un peu de bricolage accessible à tous, à vous les économies cet hiver.

Alors que les températures commencent à baisser et que l'énergie coûte de plus en plus cher, la moindre astuce qui pourrait aider à faire baisser notre facture de chauffage et d'électricité, mais aussi lutter contre le grand froid est la bienvenue. Quand on parle d'économies de chauffage ou d'électricité, il nous vient d'abord à l'esprit de raccourcir les douches, couvrir les casseroles quand on cuisine, baisser le chauffage d'un degré l'hiver, se lover dans un plaid pour regarder la TV, etc. Pas toujours au chauffe-eau, un système qui équipe de nombreux appartements et maisons. Et pourtant, le chauffe-eau est le deuxième poste énergétique après le chauffage dans un logement ! Il est donc plus qu'avisé de s'en occuper.

Comment réduire ce poste de dépense sur votre facture énergétique ? En isolant votre chauffe-eau tout simplement. De nombreux plombiers-chauffagistes en listent les avantages faciles à constater. Le premier est que cela va vous permettre de garder l'eau chaude plus longtemps dans le ballon, et donc au final de moins consommer. Comment faire pour isoler facilement le bon vieux ballon d'eau chaude tout en le laissant facilement accessible en cas de problème ? Pas besoin d'être un bricoleur expérimenté pour le faire, c'est accessible à tous ! Il suffit de fabriquer une couverture à votre appareil pour qu'il conserve la chaleur.

Pour cette opération, il vous faudra :

2 couvertures de survie ;

Du papier bulle ;

Du scotch double face ;

Du fil de fer.

Commencez par accrocher une couverture de survie, face argentée contre le ballon d'eau chaude avec le scotch. Recouvrez cette couverture de survie de papier bulle (faites deux couches de papier bulle pour plus d'efficacité), puis ajoutez la deuxième couverture de survie, toujours la face argentée vers le ballon. Attachez bien le tout avec du fil de fer. Comment ce système va t'il permettre de garder la chaleur ? Le côté argenté de la couverture de survie va refléter la chaleur, ce qui va permettre de garder le chaud à l'intérieur du ballon d'eau chaude.

Plus simple encore, et pas beaucoup plus cher, vous pouvez aussi installer de la même façon autour de votre ballon un film isolant pour ballon d'eau chaude et cumulus que vous trouverez facilement en magasin de bricolage. Cela coûte environ 50 euros, mais il sera très vite remboursé car il peut vous faire économiser jusqu'à 5 kWh par jour, soit un peu plus d'un euro par jour en se basant sur le tarif réglementé de l'électricité TTC en octobre 2023 en option BASE (prix d'1 kWh EDF : 0.2276 € / kWh), soit jusqu'à environ 30 euros par mois en plein hiver ! Voilà une économie rapide et facile à faire.