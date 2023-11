Pourquoi le compteur Linky clignote en orange - et pourquoi ça influence la facture d'électricité

Vous avez peut-être remarqué que votre compteur Linky clignote parfois en orange. Faut-il s'en préoccuper ? C'est un signe à prendre en compte pour maîtriser votre facture d'électricité.

Vous avez sans doute remarqué ce petit voyant orange qui clignote tout en haut de votre compteur Linky et vous vous êtes peut-être demandé : "Qu'est-ce que ça veut dire ?" Eh bien, ce petit clignotement, aussi discret soit-il, en dit long sur votre consommation d'électricité et, oui, il peut influencer votre facture à la fin du mois.

Tout d'abord, il est important de savoir que le compteur Linky est équipé de deux voyants lumineux distincts. Le premier, une LED orange, se situe au-dessus de l'écran numérique. Le second, une diode verte, se trouve sous l'afficheur, près de la touche " + ". Chacun de ces voyants a une signification particulière et informe l'utilisateur de différentes situations concernant le compteur et la consommation électrique.

Le voyant orange, placé au-dessus de l'écran, est le petit espion de votre consommation électrique. Chaque clignotement correspond à 1 Wh d'électricité consommée. Imaginez-le comme un compteur de pas pour votre énergie : plus vous consommez, plus il s'agite ! Mais alors, pourquoi est-ce si important de garder un œil sur ce clignotement ? Simplement parce que c'est un moyen direct de voir comment vous consommez votre électricité.

Si le voyant s'emballe, c'est peut-être le moment de se demander si on n'a pas laissé le four allumé dans la cuisine alors qu'on est dans le salon. C'est un peu comme un espion qui vous aide à identifier les moments où votre consommation grimpe en flèche. Le prix de l'électricité est de 0,2276 € par kWh en base, 0,2460 € en heures pleines et 0,1828 € en heures creuses selon la grille tarifaire EDF du Tarif Bleu Réglementé en 6 kVA. Donc chaque fois que vous voyez le voyant orange clignoter, ce sont 20 centimes environ qui s'échappent en fumée.

Et la diode verte, elle ? Elle s'allume pour vous dire qu'il y a quelque chose à faire, comme réarmer le compteur après une coupure. Rien de compliqué, une simple pression sur la touche " + " et le tour est joué.

Vous vous demandez sûrement si on peut arrêter ce clignotement orange. La réponse est à la fois simple et un brin provocatrice : pour arrêter de voir ce voyant clignoter, il faudrait arrêter toute consommation électrique. Et ce n'est ni pratique, ni vraiment envisageable dans notre quotidien connecté. Ce petit clignotement orange n'est pas là juste pour faire joli. Il vous donne une info précieuse sur votre consommation d'énergie en temps réel. En le surveillant, vous pourriez faire des économies bienvenues sur votre facture.