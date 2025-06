"C'est l'erreur habituelle, il est préférable de..." : cet installateur de climatisation a un secret pour réduire la facture

Suivez les conseils de cet expert, rompu à l'usage de la "clim' ". Il a pointé une grosse erreur d'utilisation.

Pas facile de savoir quand, comment et bien utiliser sa climatisation sans dépenser une fortune en électricité ! Un installateur en climatisation a mis en garde contre l'erreur à ne pas faire : allumer la clim' par intermittence en pensant faire des économies. "De nombreuses personnes allument la climatisation jusqu'à ce que la température ambiante soit optimale, puis l'éteignent pour maintenir cette température pendant un certain temps, avant de la rallumer lorsque la température redevient inconfortable", explique ainsi l'entreprise TS Clima, installateur agréé de climatisation.

"C'est une erreur courante. En répétant cette opération, vous consommez beaucoup plus d'énergie que si vous le laissiez allumé en permanence. En effet, chaque fois que vous allumez l'appareil, il doit redémarrer rapidement. Par conséquent, à chaque allumage, vous consommez plus d'énergie." Si vous répétez ce processus plusieurs fois par jour, vous risquez de payer une facture d'électricité nettement plus élevée", confient également ces experts bien placés puisque les Espagnols, soumis à des chaleurs plus importantes encore en été, ont bien plus recours à la "clim'" que nous. Que faut-il donc faire à la place ?

L'entreprise ajoute justement un dernier précieux conseil : "il est donc préférable de laisser le climatiseur allumé toute la journée lorsque vous êtes à la maison, ce qui lui permettra d'ajuster sa température automatiquement".

L'association de consommateurs OCU donne également quelques tuyaux pour mieux utiliser la clim'. En pleine chaleur, il est tentant de régler le climatiseur à une température très basse pour refroidir rapidement la pièce. C'est aussi une erreur, car régler la température à 18°C ne la rafraichira pas plus rapidement ! L'appareil mettra exactement le même temps pour atteindre 24°C, ce qui est déjà une température très confortable, mais il continuera ensuite à fonctionner pour tenter d'atteindre 18°C, consommant ainsi davantage d'électricité.

Or, chaque degré de refroidissement supplémentaire a un impact direct sur la consommation donc sur votre facture d'énergie. Sachez que chaque petit degré en moins augmentera la consommation de l'appareil d'au moins 7% ! Pour un équilibre raisonnable entre coût et confort, il est ainsi recommandé de ne pas dépasser une différence de température d'environ 8°C avec l'air extérieur. Par exemple, s'il fait 32°C dehors, régler votre climatisation sur environ 24°C sera largement suffisant.

Et si vraiment, vous avez un coup de chaud et que vous voulez un refroidissement rapide, vérifiez le mode d'emploi de votre climatiseur ! Il comporte peut-être des fonctions "Turbo" ou "Power Cool". Bien qu'elles soient généralement bruyantes, moins efficaces et plus énergivores, elles constituent l'option la plus rapide pour faire baisser la température. Pensez aussi aux alternatives comme les ventilateurs, bien moins gourmands en énergie. Ils peuvent vous aider à vous sentir plus au frais et améliorent l'efficacité de la clim'.