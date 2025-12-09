Choisissez bien vos guirlandes lumineuses : une couleur en particulier consomme plus d'énergie que les autres

Même en LED, les couleurs de vos guirlandes ne consomment pas la même chose. Laquelle est la plus gourmande ? Et la plus économe ?

Les guirlandes lumineuses font partie intégrante de la magie de Noël. Elles illuminent les sapins, les arbres, les façades des maisons et même les boutiques, offrant un véritable spectacle féérique qui plait tant aux enfants qu'aux parents.

Aujourd'hui, fini les lumières à incandescences ou halogènes, l'heure est au LED. Et pour cause : elles sont incroyablement économes en énergie. En effet, leur consommation énergétique est 6 à 10 fois inférieur aux lampes que l'on utilisait avant. A l'heure où les prix de l'électricité ne cessent de grimper, c'est une bonne nouvelle pour préserver votre porte-monnaie.

Pourtant, même au sein des LED, toutes les couleurs ne se valent pas. Certaines consomment plus d'énergie que d'autres ! C'est ce qu'a révélé la Fédération centrale des métiers allemands de l'électrotechnique et des technologies de l'information (ZVEH), qui représente les intérêts de 48 614 entreprises des trois secteurs (électrotechnique, machines électriques et construction de machines électriques).

En effet, selon eux, les LED blanches sont plus gourmandes en énergie. Pour quelle raison ? Parce qu'elles fonctionnent à pleine régime pour produire de la lumière et ainsi allumer efficacement. A l'inverse, les couleurs dites "pures" comme le rouge, le vert et le bleu, demandent beaucoup moins de puissance.

Et parmi ces couleurs, une est encore moins énergivore : il s'agit du rouge. La fédération explique que les LED rouges sont souvent plus efficaces, car elles nécessitent moins d'énergie pour produire une quantité de lumière suffisante. L'explication est aussi lié à notre propre perception. "L'œil humain est particulièrement sensible aux longueurs d'onde de la lumière verte, ce qui signifie que les LED vertes peuvent produire une efficacité lumineuse élevée (lumens par watt) même avec une consommation d'énergie électrique moindre" ont-ils écrit sur leur site.

Ainsi, les lumières vertes paraissent souvent plus lumineuses que d'autres, même si elles ne consomment pas nécessairement plus. L'efficacité lumineuse varie donc d'une teinte à l'autre. Généralement, les experts observent une hiérarchie de consommation d'énergie : le rouge est le plus économe, suivi du jaune, du vert et enfin du bleu, qui est le plus énergivore des couleurs pures.

La plupart des guirlandes lumineuses sont des modèles RGB (rouge, vert, bleu), les trois couleurs primaires qui permettent de créer toutes les autres. Pour minimiser encore plus votre facture, partez à la chasse des composantes blanches. Si votre guirlande produit des teintes qui intègrent une forte partie de blanc, alors elle consommera davantage. Ainsi, le mieux pour votre porte-monnaie est de choisir des guirlandes affichant des couleurs pures.