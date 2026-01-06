Ni trop tôt ou trop tard : voici le moment exact pour allumer le chauffage sans faire exploser la facture

Quel est le meilleur moment pour allumer le chauffage en période de froid... et sans faire grimper la somme sur votre facture ?

2026 rime pour l'instant avec températures glaciales. Une vague de froid s'est abattue sur le pays avec des températures de 5 à 10 degrés sous les normales de saison. Il est donc temps de ressortir les pulls, mais surtout d'allumer le chauffage ! Mais alors que les prix de l'énergie ont grimpé en flèche ces dernières années avant d'enfin de stabiliser, il est important de savoir quand l'allumer et quand l'éteindre pour faire des économies d'énergie.

En règle générale, il convient d'allumer vos radiateurs dès que la température intérieure descend durablement sous la barre des 18 ou 19 degrés. Mais le thermomètre ne fait pas tout selon Total Energie, car le taux d'humidité joue aussi un rôle crucial. Si celui-ci dépasse les 70 %, la sensation d'inconfort s'installe et le chauffage devient alors indispensable.

Enfin, si les nuits tombent sous les 5 degrés et que les journées ne dépassent plus les 12 ou 15 degrés, ne cherchez plus, il est (plus que) temps de chauffer. Bien entendu, ces besoins varient selon votre région et votre habitation.

Une question revient souvent : faut-il laisser fonctionner vos appareils en votre absence ? Si vous êtes en télétravail, ne vous privez pas de confort, d'autant que les règles du jeu peuvent avoir changé sur votre contrat ces dernières semaines. Depuis le 1er novembre 2025, Enedis propose de nouveaux créneaux d'heures creuses : en plus d'une partie de la nuit, trois heures peuvent désormais être placées l'après-midi, entre 11h et 17h, selon les spécificités de votre réseau local.

En revanche, si vous partez au bureau, éteindre vos radiateurs vous évitera de gaspiller de l'argent inutilement. Faites pareil la nuit car une chambre à 16 degrés suffit amplement pour un bon sommeil. Si vous préférez tout de même être confortable la nuit, pensez à baisser la température de quelques degrés. Avec un seul degré, vous réaliserez déjà 7 % d'économie d'énergie !

Pour optimiser votre consommation, le conseiller en énergie Hello Watt recommande surtout de privilégier deux créneaux clés dans la journée. Le premier se situe entre 6h30 et 7h30 pour réchauffer doucement le logement au réveil sans avoir fait tourner les chaudières toute la nuit. Le second créneau idéal se trouve entre 17h30 et 21h, au moment où les murs cessent de diffuser la chaleur accumulée le jour alors que le froid extérieur s'intensifie.

Enfin, gardez un œil sur le printemps car dès que les températures maximales dépassent les 15 degrés pendant plusieurs jours d'affilée, vous pourrez enfin éteindre vos radiateurs pour de bon.