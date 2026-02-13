Laisser le chauffage allumé ou l'éteindre ? Beaucoup font l'erreur et voit leur facture d'électricité gonfler

Un simple changement de vos habitudes peut faire baisser votre facture d'au moins 7 %.

Avec des températures de l'hiver, le chauffage tourne à plein régime dans les foyers français. Ces derniers se sont préparés à une augmentation de leur facture d'électricité puisque, si le chauffage est le meilleur moyen de se réchauffer quand il est couplé à une bonne isolation, son coût pèse parfois très lourd sur la consommation d'énergie. Tout dépend de votre logement, de son orientation, du climat de votre département mais, selon Total Energies, il faut compter en moyenne 1.802 euros pour chauffer la maison pendant l'hiver !

Si les prix sont enfin plutôt stables en ce début d'année, l'enjeu reste de taille car plus d'un tiers des Français peinent encore à régler leurs factures d'énergie.

Allumer le chauffage seulement quand vous êtes chez vous est l'option la plus évidente. Pourtant, beaucoup pensent encore que le démarrage d'un radiateur consomme bien plus d'énergie que le laisser tout le temps allumé à une température stable. Pour éviter un pic de consommation, ils choisissent donc de ne jamais éteindre leurs appareils. Ont-ils vraiment raison ? Qu'en disent les spécialistes ?

C'est en fait un calcul risqué. Jorge Morales de Labra, ingénieur industriel et spécialiste de la consommation d'énergie, affirme que maintenir le chauffage toute la journée à basse température pour faire des économies "est une erreur d'un point de vue énergétique". Selon lui, "tout système de chauffage consomme de l'énergie à chaque fois qu'il fonctionne." Le spécialiste va même plus loin en expliquant à la radio espagnole Cadena Cope que "même si vous descendez juste acheter du pain et que vous revenez cinq minutes plus tard, il est économiquement avantageux d'éteindre le chauffage".

En suivant cette fausse astuce, de nombreux Français voient leur facture gonfler inutilement. Il existe cependant une exception notable soulevée par les experts de la Energy Saving Trust. Vous pouvez faire des économies d'énergies en laissant le chauffage allumé, mais seulement si vous avez une pompe à chaleur ! Pour les autres systèmes, la règle d'or reste la modulation.

Le mieux est de maintenir le thermostat entre 19 °C et 21 °C, pour éviter le gaspillage d'énergie. Si vous souhaitez garder le chauffage la nuit, baissez simplement la température de quelques degrés. Ce petit geste est crucial puisque chaque degré en moins réduit votre facture d'environ 7 %. C'est énorme !