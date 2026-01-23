Les coffres de volet roulant font entrer l'air froid : voici comment mieux les isoler pour faire jusqu'à 20 % d'économie d'énergie

Vous pouvez améliorer l'isolation de votre caisson de volet sans vous ruiner ni vous engager dans de lourds travaux.

Les volets roulants comptent parmi les solutions les plus performantes du marché. Adoptés par des millions de Français, ils sont pratiques et sécurisés tout en isolant le son et la chaleur !

Pourtant, si vous ressentez un courant d'air glacial en passant devant votre fenêtre, le coupable n'est pas forcément le vitrage. Qu'il soit placé à l'intérieur ou à l'extérieur, le coffre de votre volet peut devenir une véritable passoire thermique au même titre qu'un encadrement de porte.

Un caisson mal isolé laisse entrer le froid et crée des ponts thermiques qui pèsent lourd sur votre budget. Vos radiateurs tournent alors à plein régime sans jamais atteindre la température idéale où vous vous sentirez confortable. En corrigeant ce défaut, vous pouvez réaliser jusqu'à 20 % d'économies d'énergie par an selon les estimations d'EDF. Bonne nouvelle, les travaux à faire sont simples et peu couteux. En plus, la méthode d'isolation est la même que votre volet soit à l'intérieur ou à l'extérieur de votre logement.

© auremar

Pour commencer en toute sécurité, remontez totalement le tablier dans le coffre puis coupez le courant. Ouvrez ensuite le caisson en le dévissant ou en le déclipsant délicatement. Mesurez l'espace disponible entre l'axe d'enroulement et les parois intérieures. Normalement, il devrait y avoir peu d'espace. Avant de poser quoi que ce soit, un nettoyage est indispensable pour garantir l'adhérence de votre futur isolant. Passez un coup de chiffon sec pour éliminer toute trace de poussière.

Vient alors le moment de choisir le matériau isolant qui tapissera l'intérieur du coffre. Le liège expansé est une excellente option naturelle puisqu'il a différentes densités disponibles, allant de 125 kg/m³ à 240 kg/m³. Cela permet d'avoir une isolation même si votre caisson manque de place. La laine de roche, issue de roches volcaniques, reste une alternative très prisée pour son prix avantageux et sa résistance à l'humidité. Un panneau de 2 à 5 cm suffit généralement à bloquer le froid. Pour ceux qui souhaitent également réduire les nuisances sonores, la mousse mastique est idéale car elle absorbe efficacement les vibrations extérieures.

D'autres solutions spécifiques existent comme la mousse rainurée, conçue spécifiquement pour les coffres de volets. Elle est particulièrement maniable et simple à poser pour les débutants en bricolage. Vous pouvez opter pour des tapis de mousse classiques que vous fixerez à l'aide d'une colle néoprène. Seul inconvénient, il faut absolument le compléter avec des cordons de joints en silicone. Une fois l'isolant installé et le coffre refermé, vous sentirez immédiatement la différence dans votre maison.