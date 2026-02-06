Jusqu'à 2 fois moins d'électricité consommée : ce simple réglage du lave-linge permet de faire de grosses économies

Certains pourraient penser que ce geste est insignifiant, mais en réalité, il a beaucoup d'impact sur votre facture d'électricité.

Les foyers français voient enfin le bout du tunnel sur les prix de l'énergie. Si les tarifs ont déjà amorcé une légère baisse en février et août 2025, une nouvelle réduction vient de s'appliquer en février 2026. En effet, selon le site du Service Public, le prix de l'abonnement de tous les contrats d'électricité devrait diminuer de 10 euros par an. Ce changement s'explique par la réduction de la contribution tarifaire d'acheminement, une taxe dont le taux passe de 21,93 % à 15 % pour financer le régime des retraites des industries électriques et gazières.

Parallèlement, la Commission de régulation de l'énergie a proposé au gouvernement une baisse très légère de 0,83 % du prix du kWh, comme l'a annoncé sa présidente Emmanuelle Wargon le 20 janvier dernier. Toutefois, cette diminution reste si minime qu'elle sera peu perceptible pour les particuliers. Dans ce contexte, chaque petite astuce est bonne à prendre pour alléger la facture.

Tout commence dans la buanderie où nous avons déniché un geste simple pour réduire la consommation de votre lave-linge. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la machine à laver n'est pas l'appareil le plus énergivore de la maison. Selon l'ADEME, un modèle de 7 kg consomme environ 101 kWh par an, ce qui représente trois fois moins qu'un sèche-linge ou un réfrigérateur, mais reste comparable à la consommation d'une console de jeux.

© ferli

Tout de même, un petit geste peut faire la différence sur votre facture. Il tient en un seul réglage : baisser la température de seulement 10 °C. Une étude menée par Testex démontre que passer d'un lavage de 40 °C à 30 °C permet de réaliser 30 % d'économie d'énergie. À l'inverse, les hautes températures pèsent lourd sur le compteur. Laver à 60 °C fait grimper la consommation de plus de 50 %, tandis qu'un cycle à 90 °C pour le coton très sale consomme plus du double d'un lavage à 40 °C (+110 %).

Même l'ADEME, cité par Engie, le confirme : "laver son linge à 30° C consomme 3 fois moins d'énergie qu'un lavage à 90° C et 2 fois moins qu'un lavage à 60° C". C'est énorme ! Il suffit donc de descendre votre programme habituel d'un petit cran. Le résultat sera identique puisque, comme le souligne l'UFC-Que Choisir, cette température convient à la majorité des textiles, du coton au lin en passant par la laine ou l'acrylique. C'est donc le réglage idéal pour vos vêtements du quotidien, à condition de réserver les fortes chaleurs uniquement au linge de maison, aux vêtements de bébé ou aux taches vraiment tenaces qui nécessitent une désinfection.

Pour optimiser encore davantage la consommation de votre machine à laver, gardez un œil sur la durée du cycle. S'il est trop rapide, l'appareil va consommer plus d'énergie pour chauffer l'eau instantanément. Un cycle trop long consomme également plus, puisqu'il dure plus longtemps. Tout est une question d'équilibre pour trouver le programme le plus sobre.