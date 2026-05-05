Peut-on aérer quand il pleut ? Oui, à condition de suivre ces 4 conseils d'expert

Bien souvent, le réflexe quand il pleut est de laisser les fenêtres fermées. Et si c'était une erreur ? Les experts recommandent d'aérer même les jours de pluie.

Dès qu'un rayon de soleil pointe le bout de son nez, on pense à ouvrir les fenêtres en grand pour renouveler l'air. Mais quand il pleut, on a plutôt tous tendance à se barricader à la maison et à laisser les fenêtres fermées pour éviter à l'humidité d'entrer dans la maison. Pourtant, c'est précisément à ce moment-là que nos intérieurs ont le plus besoin d'air frais !

Les experts en qualité de l'air intérieur comme l'ADEME (agence de la transition écologique) ou Qualitel (l'association pour la qualité du logement) préconisent en effet d'ouvrir les fenêtres même lorsqu'il pleut car les polluants sont aussi présents les jours de mauvais temps. Et aussi surprenant que cela ne puisse paraitre, aérer les jours de pluie n'augmenterait pas l'humidité du logement mais permettrait au contraire de la réduire et de créer un climat plus sain dans votre logement. Mais attention, pour que cela soit efficace, les professionnels partagent quelques conseils : le bon moment, la bonne durée, la bonne fenêtre, mais aussi les erreurs à éviter.

L'ADEME rappelle que l'air intérieur "peut-être de moins bonne qualité que l'air extérieur". A la pollution extérieure s'ajoute les composés organiques volatils ou COV présents dans les colles, les peintures, les produits d'entretien et de nettoyage, les désodorisants, les parfums, mais aussi les bactéries et virus apportés par les habitants du logement, ou encore les allergènes émis par les moisissures, les animaux domestiques, les plantes, les insectes...

Qualitel insiste sur le fait qu'aérer son logement chaque jour de l'année, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, est essentiel pour évacuer les polluants, mais aussi l'humidité. Si par temps ensoleillé, l'ADEME recommande d'aérer au minimum

10 minutes par jour, quand il pleut, Qualitel explique sur son site que "deux aérations de 5 minutes constituent une durée idéale en hiver et par temps de pluie, car cela permet de renouveler l'air sans refroidir le logement".

Pour une aération efficace, l'expert recommande également de créer des courants d'air et ainsi renouveler l'air plus rapidement et plus efficacement. Pour cela, "l'idéal est d'ouvrir plusieurs fenêtres opposées (ou porte et fenêtre) pour créer un courant d'air chez vous" conseille Qualitel.

Toutefois, il faut vérifier un élément essentiel avant d'ouvrir les fenêtres. "Au moment de l'aération, vérifiez la direction et l'intensité des gouttes pour ne pas faire rentrer la pluie chez vous" explique l'expert. Aussi, si vous avez des fenêtres de toit, évitez de les ouvrir quand il pleut pour éviter que la pluie entre chez vous. Si la météo le permet, attendez la fin d'une averse pour les ouvrir, et pensez à bien les refermer.

Enfin, l'ADEME conseille, si cela est possible pour vous d'aérer au bon moment, idéalement deux fois par jour, le matin, et le soir. L'expert recommande aussi 'd'ouvrir les "fenêtres après avoir pris une douche, cuisiné, passé l'aspirateur, fait le ménage, bricolé…". Pour la chambre à coucher, pour un sommeil de meilleur qualité, le meilleur moment est d'aérer " juste avant d'aller vous coucher" poursuit l'expert.