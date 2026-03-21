Pourquoi il faut absolument éviter de faire sécher son linge dehors entre 17 et 20 heures

Il est conseillé de ne pas faire sécher son linge dehors à certaines heures de la journée. Et ce n'est pas à cause de la météo ou du froid !

Au printemps, tous ceux qui ont un extérieur sont ravis dès les premiers rayons de soleil. Après des mois d'étendoir dans le milieu du salon, ils peuvent faire sécher leur linge dehors sur le balcon, la terrasse ou dans le jardin. Mais attention, il existe une règle peu connue concernant le linge qui sèche dehors : il faut absolument éviter d'étendre son linge à l'extérieur à certains moments de la journée, et privilégier la tranche horaire 12h et 16h.

Cette règle pourrait aider des millions de Français au printemps, et cela n'a rien à voir avec le fait d'abîmer son linge ou de risquer une amende.

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Le printemps est attendu par beaucoup : l es jours qui s'allongent, les températures remontent progressivement, le soleil est de plus en plus présent, les fleurs éclosent... Mais cette saison marque aussi le début d'une période difficile pour des millions de personnes avec l'apparition du rhume des foins.

En France, selon l'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail), environ un adulte français sur trois et un enfants sur cinq âgé de plus de 9 ans sont concernés. Eternuements, toux, des yeux qui piquent ou qui larmoient, de la fatigue et même une perte temporaire de l'odorat... Le rhume des foins peut être pénible et durer plusieurs semaines pendant les pics.

Il existe plusieurs façons d'atténuer les effets selon les experts, notamment lors des pics, quand la concentration de pollen est élevée. Le premier conseil est de prendre une douche et un shampoing le soir en rentrant chez soi. Il est également recommandé de ne pas faire sécher son linge dehors, afin d'empêcher le pollen de s'y déposer. Cependant, tout le monde n'a pas la possibilité ou l'espace nécessaires pour faire sécher son linge à l'intérieur.

Dans ce cas, vous pouvez tout de même mettre votre linge à sécher dehors, mais il faut impérativement éviter certaines plages horaires, comme le matin et en fin de journée, entre 17 et 20h environ. La raison est simple, les taux de pollen sont souvent les plus élevés tôt le matin, lorsque le pollen est libéré pour la première fois par les plantes, et à nouveau le soir entre 17h et 20h environ, lorsque l'air plus frais fait descendre le pollen plus près du sol. Il est donc recommandé d'étendre votre linge dehors de préférence entre midi et 16h pour réduire la quantité de pollen qui se déposera sur vos vêtements, draps, linge de lit...