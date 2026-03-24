10 secondes suffisent : cette méthode est imparable contre les moisissures sur les joints de carrelage

Cette méthode simple et rapide vous garantit des carreaux de salle de bain propres, sans moisissures.

Les carreaux de carrelage de salle de bain, et plus particulièrement les joints, ont tendance à attirer la saleté et les résidus de savon et shampoing. A terme, avec l'humidité ambiante de la pièce, s'ils ne sont pas nettoyés régulièrement, cela se transforme en moisissures. Et, soyons honnêtes, un nettoyage en profondeur hebdomadaire de la salle de bain, aussi fastidieux soit-il, n'est pas forcément la priorité de tout le monde. Le résultat : des moisissures noires s'installent rapidement, donnant un aspect sale et négligé à des surfaces pourtant propres. Et si adopter une nouvelle routine vous permettait d'éviter ce travail fastidieux chaque semaine ?

Et oui, bonne nouvelle, il existe une méthode simple, rapide et redoutablement efficace pour conserver des joints de douche en parfait état… en à peine 10 secondes. Le secret repose sur un petit geste à adopter après chaque douche. Pour cela, il suffit de vaporiser sur les joints un mélange à parts égales de vinaigre et d'eau avant de sortir de la douche, après les avoir séchés en passant un coup de raclette. Laissez agir le produit, et c'est tout.

Le vinaigre blanc, qui contient de l'acide acétique antibactérien, peut dissoudre le savon et éliminer toute trace grasse restante sur les carreaux de la salle de bain. L'application régulière de vinaigre blanc permettra également de détruire les moisissures et d'empêcher leur réapparition, car les spores ne peuvent pas survivre dans un environnement acide.

Vous pouvez adopter ce geste après chaque douche, mais deux fois par semaine est suffisant pour obtenir un bon résultat. Cela ne vous empêche pas de nettoyer ensuite chaque semaine votre douche, mais le travail sera beaucoup plus facile car vos joints ne seront pas noirs, et ainsi, vous n'aurez pas besoin de frotter fort.

Si vous remarquez des traces noires ou brunes sur vos joints de carrelage, les premières fois, il va falloir frotter pour éliminer le moisi. Pour cela, après avoir vaporiser le vinaigre blanc, laissez agir quelques minutes. Ensuite, vous pouvez utiliser une brosse à poils souples, voire une vielle brosse à dents, pour frotter délicatement les joints en effectuant des mouvements circulaires. Les résidus devraient se détacher facilement. Séchez la surface avec un chiffon et vos carreaux resteront d'un blanc immaculé avec un minimum d'effort.

Mais vous verrez, très vite, vous n'aurez plus besoin de frotter. Les fois prochaines, vos joints seront blancs, quelques pschitt de vinaigre blanc suffiront. Pensez aussi a aérer la pièce quotidiennement pour prévenir le retour des moisissures.