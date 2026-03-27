Cette astuce maison toute simple permet de nettoyer les placards de cuisine en un temps record

Ce produit bon marché permet d'éliminer efficacement la graisse et les saletés incrustées sur vos placards de cuisine.

Dans une cuisine, les placards sont souvent mis à rude épreuve. Entre les projections de graisse et les traces de doigts, les portes de placard et les tiroirs sont sales, et plus particulièrement ceux situés près de la plaque de cuisson. C'est là que la plus grande quantité de graisse est libérée. Ces particules, produites pendant la cuisson, se dispersent dans l'air où elles se mélangent à la poussière, formant ainsi une couche collante. Une fois installée, cette couche grasse est difficile à nettoyer avec des produits classiques, surtout si comme la majorité des Français, vous ne nettoyez pas régulièrement vos portes de placard.

Pourtant, inutile de recourir à des produits chimiques coûteux pour leur redonner un coup d'éclat, ni de frotter fort pendant des heures. Une astuce maison, simple et économique, permet de nettoyer efficacement vos placards en un temps record : la pâte de bicarbonate de soude. Elle se prépare très facilement. Il vous suffit de mélanger de la poudre de bicarbonate et un peu d'eau tiède afin d'obtenir la texture souhaitée. Pour les proportions, nous vous conseillons deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude avec seulement quelques gouttes d'eau tiède.

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Ensuite, vous pouvez l'appliquer avec une éponge douce ou un chiffon microfibre. Pas besoin de frotter fort, laissez simplement agir quelques instants. Puis essuyez avec un chiffon humide. Grâce à son effet légèrement abrasif, il détache les saletés et dissoud les graisses. Vous verrez, le bicarbonate de soude est particulièrement efficace pour éliminer la graisse et la saleté. Pour les salissures plus tenaces, un peu de liquide vaisselle peut renforcer son pouvoir dégraissant. Le résultat est immédiat : vos placards retrouvent leur propreté et une agréable sensation de fraîcheur.

Vous n'avez pas de bicarbonate de soude ? Le vinaigre est également un excellent nettoyant et dégraissant. Un mélange d'eau chaude et de vinaigre élimine la graisse et possède des propriétés antibactériennes. Toutefois, il convient d'être prudent avec les surfaces sensibles, car l'acide peut endommager certains matériaux. Une autre solution consiste à utiliser un mélange de jus de citron et d'eau, qui possède également des propriétés dégraissantes et qui, en même temps, procure un parfum frais.

Pour un entretien régulier, vous pouvez également saupoudrer un peu de bicarbonate dans le fond des placards et le laisser agir quelques heures avant de l'aspirer. Cette technique permet de prévenir l'apparition d'odeurs tenaces, notamment dans les espaces où sont stockés des aliments.